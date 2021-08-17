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Наставник Шахтера Де Дзерби: "У команды есть традиции, их нужно уважать и пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов"

Наставник Шахтера Де Дзерби: "У команды есть традиции, их нужно уважать и пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов" (70)

FanDay.net 2021.08.18 08:33
Евгений Чепур 18 августа 2021, 08:28 Де Дзерби. Фото: ФК Шахтер Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над Монако в раунде плей-офф квалификации в Лигу чемпионов. Главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби считает, что после 25 минуты донецкий клуб потерял уверенность, а соперник наоборот. "Шахтер - это не Реал.
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2021.08.18 (70)

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