Украина сегодня отправит самолет в Афганистан для эвакуации людей, - Данилов (1)

РБК-Україна 2021.08.17 16:46
Украина, Вторник 17 августа 2021 16:32
Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей
Данилов анонсировал рейс из Украины в Афганистан для эвакуации украинцев.
Самолет, по словам Данилова, должен вылететь уже сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в эфире
"Украина 24".
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