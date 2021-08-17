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Украина сегодня отправит самолет в Афганистан для эвакуации людей, - Данилов

Украина сегодня отправит самолет в Афганистан для эвакуации людей, - Данилов (1)

РБК-Україна 2021.08.17 16:46
Украина, Вторник 17 августа 2021 16:32 Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина) Автор: Дмитрий Левицкий Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал рейс из Украины в Афганистан для эвакуации украинцев. Самолет, по словам Данилова, должен вылететь уже сегодня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО в эфире "Украина 24".
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2021.08.18 (1)

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