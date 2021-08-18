Сборную Украины по футболу возглавил Александр Петраков (33)

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- УАФ назначила тренера национальной сборной (ФОТО) : Iнше ТВ 07:07
- Александр Петраков назначен новым тренером сборной Украины по футболу. Что о нем известно? : Запорожские вести 07:04
- Петраков дал первое интервью после назначения на должность и.о. главного тренера сборной Украины : MY.UA 07:01
- Сборную Украины по футболу с приставкой "исполняющий обязанности" возглавил Александр Петраков : Waves-ua 07:00
- Не Ребров и не Маркевич: кто стал главным тренером сборной Украины по футболу : Vgorode.ua 06:47
- Александр Петраков стал новым тренером сборной Украины. Он выигрывал Чемпионат мира : ЛІГАБізнесІнформ 06:39
- Сборную Украины по футболу возглавил Александр Петраков : GlavPost.Com 06:38
- Сборную Украины по футболу возглавил чемпион мира : GlavPost.Com 06:38
- Август, 18 в 6:30 У сборной Украины по футболу появился новый тренер : ICTV Факти 06:37
- Сборная Украины по футболу получила нового тренера вместо Шевченко. Фото : Страна.ua 06:31
- Сборную Украины по футболу возглавил чемпион мира : Подробности.ua 06:11
- УАФ выбрала тренера для сборной Украины по футболу : Ukr-Today.com 05:50
- УАФ выбрала тренера для сборной Украины по футболу : Херсон Daily 05:08
- Сборную Украины по футболу возглавил Александр Петраков : Укринформ 05:02
- УАФ выбрала тренера для сборной Украины по футболу : Типичный Херсон 04:43
- Официально: Петраков возглавил сборную Украины по футболу : ТСН.ua 04:17
- УАФ выбрал тренера для сборной Украины по футболу : Ukr-Today.com 03:50
- Сборную Украины по футболу возглавил чемпион мира : MY.UA 03:31
- УАФ выбрал тренера для сборной Украины по футболу : MY.UA 03:01
- Официально: сборная Украины по футболу получила нового главного тренера : 24 канал 03:00
- Александр Петраков назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины : FanDay.net 02:33
- Официально. Сборная Украины получила нового главного тренера : UA-Футбол 02:15
- Петраков - новый главный тренер сборной Украины : Фокус 02:05
- Сборная Украины по футболу получила нового тренера : УНИАН 02:02
- Петраков - новый главный тренер сборной Украины : MY.UA 02:01
- Сборная Украины по футболу получила нового наставника : SiteUA 02:01
- Петраков возглавил сборную Украины - УАФ до полуночи ждала вестей от Реброва : Футбол 24 02:00
- Петраков назначен главным тренером сборной Украины : iSport.ua 01:45
- Александр Петраков - и.о. главного тренера сборной Украины : Спорт.ua 01:39
- Шевченко в сборной заменил чемпион мира. Бойтесь, французы! : Сегодня.ua 01:01