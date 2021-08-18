Сборную Украины по футболу возглавил Александр Петраков (33)

GlavPost.Com 2021.08.18 06:38

18 августа, 2021 Сборную Украины по футболу возглавил Александр Петраков Фото 18.08.2021 03:06 Укринформ Исполком УАФ назначил Александра Петракова исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу. Об этом в Фейсбуке сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. "Александр Петраков, чемпион мира-2019 со сборной u-20, будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлений в квалификации к ЧМ-2022 в