Смерть мэра Кривого Рога: близкие Павлова рассказали о следах избиений на его теле (80)

Vgorode.ua 2021.08.18 10:17

Близкие Павлова рассказали о следах избиений на его теле - фото: fb Константин Павлов Сегодня 09:51 Автор: Марина Чупис Депутат городского совета Кривого Рога Виктория Третяк заявила, что на теле застреленного мэра Константина Павлова были телесные повреждения, не похожие на те, которые бывают после падения. По словам депутата, следы на теле погибшего мэра больше напоминали последствия избиения.

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