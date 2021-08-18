Смерть мэра Кривого Рога: близкие Павлова рассказали о следах избиений на его теле (80)

- 18.08.2021 22:42 Рабинович про смерть мэра Кривого Рога: как человек без мотива мог сам себя убить : GlavPost.ua 23:38
- 19 августа Кривбасс "On-line" будет вести трансляцию церемонии прощания с мэром Кривого Рога в прямом эфире : 0569.com.ua Новомосковск 22:52
- 18 августа 2021, среда, 22:30 Рабинович про смерть мэра Кривого Рога: как человек без мотива мог сам себя убить : Українські Новини 22:46
- Рабинович про убийство мэра Кривого Рога: как человек без мотива мог сам себя убить : MY.UA 22:46
- 18.08.2021 22:32 Рабинович про убийство мэра Кривого Рога: как человек без мотива мог сам себя убить : GlavPost.ua 22:38
- 18 августа 2021, 21:48 СМИ: Павлов хотел подать в отставку, но ему не давали уйти: новые подробности в деле гибели мэра Кривого Рога : Dialog.ua 22:03
- 18.08.2021 Срочная новость! Павлова довели - нашли следы в кабинете. Никто не ожидал! : Корупція Інфо 21:51
- Гибель мэра Кривого Рога: озвучили аргумент против суицида : Gazeta.ua 21:36
- 19 августа Кривбасс "On-line" будет вести трансляцию церемонии прощания с мэром Кривого Рога в прямом эфире : 5632.com.ua Павлоград 21:02
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- Содрогнулся и упал: показали еще одно видео гибели мэра Павлова : Gazeta.ua 20:36
- СМИ выяснили, из-за чего Павлов мог совершить суицид : Главред 20:36
- Смерть главы Кривого Рога: депутат горсовета рассказала о следах побоев на теле Павлова : 5 Канал 20:31
- Мэра Кривого Рога Павлова могли довести до самоубийства, в кабинете "заметали" следы, - СМИ : Антикор.com.ua 20:12
- Перед самоубийством мэр Кривого Рога переписывался с Александром Вилкулом - активист : NewsWeek 20:07
- В Кривом Роге готовятся к прощанию с Константином Павловым : Первый Криворожский 20:03
- Мэра Кривого Рога Павлова могли довести до самоубийства, в кабинете "заметали" следы, - СМИ : 24 канал 19:30
- Собирался в отставку: СМИ рассказали, из-за чего мэр Кривого Рога мог совершить суицид : УНИАН 19:17
- Кривбасс "On-line" будет вести трансляцию церемонии прощания с Константином Павловым в прямом эфире : Кривбасс On-Line 18:53
- Следы от кулаков, удавка и исчезнувшие вещи: депутат рассказала подробности смерти мэра Кривого Рога : Dnepr.Info 18:27
- Перед самоубийством мэр Кривого Рога переписывался с Александром Вилкулом - активист : Українські національні новини 18:02
- "Не исключено, что выборы мэра Кривого Рога могут назначить на октябрь 2022 года", - ОПОРА : 0564.ua Кривой Рог 18:02
- Знакомая мэра Кривого Рога объяснила, почему он не мог совершить самоубийство: на теле якобы нашли ссадины : Dnepr.Info 17:27
- Футболисты почтили память мэра Кривого Рога минутой молчания (ВИДЕО) : Новости Днепра 17:27
- Смерть мэра на Днепропетровщине: он не мог застрелиться : Кстати+ 16:53
- След миллиарда гривен в смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова : Телеграф.com.ua 16:44
- Готовятся к похоронам мэра: на Днепропетровщине на кладбище отлавливают стерилизованных собак : Gorsovet.com.ua 16:39
- 16:05 18 Авг 2021 "Совершить суицид он не мог": названы новые обстоятельства по гибели мэра Кривого Рога : Рубрика 16:32
- Очень удобное самоубийство : Досье 16:28
- Бузинарский: Гибель Павлова и уголовное дело против Медведчука - это звенья одной цепи : Znaj.ua 16:18
- Бузинарский: Гибель Павлова и уголовное дело против Медведчука - это звенья одной цепи : Znaj.ua 16:18
- Бузинарский о смерти мэра Кривого Рога: Гибель Павлова и уголовное дело против Медведчука - это звенья одной цепи : Вести.ua 16:16
- Гибель мэра Кривого Рога: появилась информация опровергающая суицид : ВідкритийTV 16:15
- Бузинарский нашел связь между гибелью мэра Кривого Рога и уголовным делом против Медведчука: версия нардепа : Факти 15:35
- В Кривом Роге перед похоронами мэра зачищают кладбище от бродячих собак : Dnepr.Info 15:26
- Бузинарский: гибель мэра Кривого Рога и уголовное дело против Медведчука - это звенья одной цепи : Комментарии.UA 15:23
- 14:50, Сегодня "Допустить суицида он не мог": названы странные обстоятельства в гибели мэра Кривого Рога : Україна24 15:16
- 14:08 18/08/2021 Бузинарский о смерти мэра Кривого Рога: Гибель Павлова и уголовное дело против Медведчука - это звенья одной цепи : ГолосUA 14:36
- Начали с трупа: чем закончится вторая попытка Зеленского взять Кривой Рог : Апостроф 14:15
- "ХАРД с Влащенко": с Владимиром Гройсманом о гибели Павлова и ситуации в Афганистане : Україна24 13:46
- Спецрепортаж: в Кривом Роге объявили дни траура по умершему мэру Константину Павлову : Первый Городской телеканал 13:15
- 18.08.2021 Мэр Кривого Рога перед смертью одолжил деньги у криминалитета : ОРД-02 13:04
- В Кривом Роге перед похоронами мэра с Центрального кладбища убирают бродячих собак : Весь Кривой Рог 12:53
- Смерть Константина Павлова - депутаты горсовета Кривого Рога сомневаются в достоверности видео (сравнение фото и видео) : Телеграф.com.ua 12:19