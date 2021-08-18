Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен (32)

2021.08.18 (32)2021.08.17 (70) →
- Российские наемники 11 раз нарушали "тишину": ранен военный ВСУ : Прямий канал 09:16
- Враги за сутки 11 раз срывали тишину, ранен боец ВСУ, - штаб : UATV 09:15
- Сводка ООС: новые обстрелы на Донбассе, ранен украинский военный : Слово і Діло 09:13
- 17 августа боевики на Донбассе нарушали тишину 11 раз, ранили бойца : Українська правда 09:11
- Боевики использовали запрещенные минометы на Луганщине. Ранен украинский солдат : ОстроВ 09:11
- Оккупанты РФ на Донбассе 11 раз нарушили перемирие. Ранен украинский защитник : ОстроВ 09:11
- Война на Донбассе: оккупанты более десятка раз обстреляли ВСУ : Национальный Банк Новостей 09:10
- Сутки в ООС: боевики 11 раз открывали огонь, ранен украинский военный : НикВести 09:10
- 08:40 18/08/2021 Сутки в ООС: 11 обстрелов, есть раненый : ГолосUA 09:07
- За сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие на Донбассе: один военный ранен : 62.ua 09:06
- За сутки российско-оккупационные войска 11 раз нарушили перемирие на Донбассе: один военный ранен : 0642 Луганск 09:02
- Оккупанты за прошедшие сутки 11 раз срывали "тишину", ранен боец ВСУ : Укринформ 09:02
- В течение суток боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня: есть раненый : ТСН.ua 08:47
- 18 августа, 2021, 08:29 Раненный военный и 11 обстрелов: Как прошли сутки на Донбассе : Zik 08:47
- На Донбассе 11 раз обстреляли военных ВСУ: есть раненый : Вести.ua 08:46
- Сутки на Донбассе: боевики нарушили режим тишины более десяти раз, ранен украинский военный : Новое Время 08:46
- Обстрелы оккупантов на Донбассе: ранен украинский боец : Центр журналистских расследований 08:46
- За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим тишины, есть раненый : Новости Донбасса 08:41
- Сутки в ООС: противник 11 раз нарушил режим "тишины", ранен украинский военный : Медиа-группа Объектив 08:40
- Сообщили неутешительную весть из Донбасса : Gazeta.ua 08:36
- На Донбассе активизировались сепаратисты: 11 обстрелов, ранен боец ВСУ : Матриця свободи 08:32
- На Донбассе боевики устроили новые провокации на передовой - ранен военный : Сегодня.ua 08:31
- ООС: боевики 11 раз нарушили "режим тишины", есть раненый : Українські національні новини 08:17
- Сутки ООС: 11 "нарушений", ранен один защитник : OstanniPodii.com 08:16
- Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь 11 раз, ранен украинский военный : РБК-Україна 08:16
- 18 августа 2021, 07:53 Сутки в ООС: оккупанты использовали минометную артиллерию, ранен один военный : Восточный Вариант 08:16
- За сутки на Донбассе зафиксировали 11 нарушений: оккупанты били из минометов, есть раненый : RegioNews 08:12
- Вчера боевики 11 раз обстреляли позиции ООС, ранен один украинский боец : Главное 08:06
- Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен : Гордон 08:06
- Август, 18 в 7:26 В зоне ООС ранили украинского защитника, оккупанты 11 раз нарушили тишину : ICTV Факти 07:37
- Боевики вдвое увеличили количество обстрелов на Донбассе : DsNews 07:34
- Оккупанты сегодня 5 раз нарушили "тишину", ранен украинский военный : Газета День 06:27