Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен (32)

Гордон 2021.08.18 08:06

Сегодня 07.54 За прошедшие сутки, 17 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook. В частности, боевики открывали огонь вблизи Водяного, Песков, Новолуганского Донецкой области, а также Причепиловки и Золотого-4 Луганской области. Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского