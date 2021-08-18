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Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен (32)

Гордон 2021.08.18 08:06
Сегодня 07.54 За прошедшие сутки, 17 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook. В частности, боевики открывали огонь вблизи Водяного, Песков, Новолуганского Донецкой области, а также Причепиловки и Золотого-4 Луганской области. Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского
ОБСТРЕЛ, ГРАНАТОМЕТ, ПУЛЕМЕТ, ОГОНЬ, ДОНБАСС, МИНОМЕТ, Украина, Россия, Донецк, Луганск
2021.08.18 (32)

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