Во Львове ураган повредил автомобили, аттракционы в парке и повалил множество деревьев (Фото, видео) (21)

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- Затоплены дома без света и поваленные деревья: в каких регионах Украины навредил ураган : Комментарии.UA 10:23
- Из-за непогоды в Украине обесточены 138 населенных пунктов : UATV 10:15
- В Украине без света остались 138 населенных пунктов : Bigmir)net Новости 10:10
- В Украине из-за непогоды обесточено 138 населенных пунктов : Аргументы и Факты Украина 10:10
- В Украине обесточены 138 сел : ForUm 10:05
- В Украине обесточено более сотни населенных пунктов : UA.news 09:49
- 09:20 18/08/2021 Из-за непогоды обесточены 138 населенных пунктов - ГСЧС : ГолосUA 09:37
- В Черновицкой области пронесся мощный ураган: ломал деревья, как спички : Главред 09:36
- В Черновицкой области пронесся мощный ураган: ломал деревья, как спички : MY.UA 09:31
- Украину накрыло мощным ураганом: деревья падали, как спички : РБК-Україна 09:31
- 18 августа, 2021, 09:16 В Украине из-за непогоды почти 140 населенных пунктов остались без электроснабжения : Zik 09:17
- Непогода обесточила в Украине более ста населенных пунктов : Николаевский центр журналистских расследований 09:10
- Непогода в Украине: без света 138 населенных пунктов, в Хмельницком подтоплены дома : РБК-Україна 09:01
- 18 августа 2021, среда, 08:38 Непогода обесточила 138 населенных пунктов Украины : Українські Новини 08:46
- Непогода оставила без света 138 населенных пунктов : Бабель 08:45
- 08:02 18.08.2021 В результате непогоды обесточены 138 населенных пунктов в семи областях Украины : Интерфакс-Україна 08:15
- 138 населенных пунктов в семи областях обесточены из-за непогоды, - ГСЧС : Цензор.Нет 08:02
- Ломал деревья как спички: на Буковине пронесся мощный ураган. Фото и видео : Obozrevatel 07:46
- От мощного урагана пострадала Буковина ветер ломал деревья как спички: фото и видео : 24 канал 02:30