Во Львове ураган повредил автомобили, аттракционы в парке и повалил множество деревьев (Фото, видео) (21)

Днепр Час 2021.08.17 13:29

17/08/2021 - 13:20 Дмитрий Луцков 17 августа на Львов обрушился ураган, который повредил автомобили, парк аттракционов и повалил почти 30 деревьев, спасатели занимаются ликвидацией последствий. Об этом стало известно из сообщений очевидцев в Telegram-канале Варта-1. По данным Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, к 9 утра было повалено 27 деревьев.