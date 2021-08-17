Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Во Львове ураган повредил автомобили, аттракционы в парке и повалил множество деревьев (Фото, видео)

Во Львове ураган повредил автомобили, аттракционы в парке и повалил множество деревьев (Фото, видео) (21)

Днепр Час 2021.08.17 13:29
17/08/2021 - 13:20 Дмитрий Луцков 17 августа на Львов обрушился ураган, который повредил автомобили, парк аттракционов и повалил почти 30 деревьев, спасатели занимаются ликвидацией последствий. Об этом стало известно из сообщений очевидцев в Telegram-канале Варта-1. По данным Департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета, к 9 утра было повалено 27 деревьев.
НЕПОГОДА, ДЕРЕВО, ГРОЗА, ХМЕЛЬНИЦКАЯ, УРАГАН, ПУНКТ, Украина, Львов, Житомир, Киев, Чернигов, Кировоград, Днепропетровск
2021.08.18 (21)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021