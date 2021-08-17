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Стал известен список игроков сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022

Стал известен список игроков сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022 (23)

Pravda Football 2021.08.17 01:09
В основном списке - 24 футболиста, еще восемь игроков - в резервном. Официальный сайт УАФ опубликовал основной и резервный списки футболистов, которые будут готовиться к матчам отбора на ЧМ-2022.... В основном списке - 24 футболиста, еще восемь игроков - в резервном. Официальный сайт УАФ опубликовал основной и резервный списки футболистов, которые будут готовиться к матчам отбора на ЧМ-2022.
СБОРНАЯ, ДАНИИЛ, КАТАР, ТАРАС, ЧЕМПИОНАТ, ОТБОР, Петраков, Качараба, Булецу, Булеца, Украина, Казахстан, Франция
2021.08.18 (23)

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