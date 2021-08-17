Стал известен список игроков сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022 (23)

Pravda Football 2021.08.17 01:09

В основном списке - 24 футболиста, еще восемь игроков - в резервном. Официальный сайт УАФ опубликовал основной и резервный списки футболистов, которые будут готовиться к матчам отбора на ЧМ-2022.... В основном списке - 24 футболиста, еще восемь игроков - в резервном. Официальный сайт УАФ опубликовал основной и резервный списки футболистов, которые будут готовиться к матчам отбора на ЧМ-2022.