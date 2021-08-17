Стал известен список игроков сборной Украины на матчи квалификации чемпионата мира-2022 (23)

2021.08.18 (23)2021.08.17 (1) →
- Новый тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о предстоящих матчах и своих новых обязанностях : Известия в Украине 10:46
- Петраков довызвал Сикана и Качарабу в сборную Украины : Спорт.ua 10:39
- Петраков довызвал Качарабу и Сикана в сборную Украины : Футбольный Клуб 10:36
- Выбран и.о. тренера для сборной Украины по футболу : ОбщеЖитие Online 10:13
- Без права на ошибку: Петраков дал первое интервью в качестве тренера сборной : NewsMir.info 10:09
- Качараба и Сикан получили дебютные вызовы в сборную Украины : Tribuna.com Украина 10:02
- Петраков: сделаю все от меня зависящее, чтобы выйти на чемпионат мира : Metaratings 09:59
- Петраков впервые прокомментировал назначение в сборную Украины и оценил шансы на выход на ЧМ-2022 : Obozrevatel 09:46
- Петраков вызвал в сборную Украины еще двух новичков и оценил шансы в отборе на ЧМ : UA-Футбол 09:45
- Август, 18 в 9:36 Без права на ошибку: Петраков дал первое интервью в качестве тренера сборной : ICTV Факти 09:37
- Готов держать удар, - первые слова Петракова во главе сборной Украины : 24 канал 09:30
- Новый тренер сборной Украины Петраков уже внес изменения в состав команды : Depo 09:29
- Александр Петраков: "Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы вывести сборную Украины на ЧМ-2022" : Динамо Киев от Шурика 09:29
- Сделаю все, чтобы выйти на чемпионат мира - Петраков : Укринформ 09:17
- Сделаю все, чтобы выйти на чемпионат мира - Петраков : MY.UA 09:16
- Петраков вызвал в сборную Украины еще двух новичков : UA-Футбол 09:15
- Александр Петраков: "Качараба и Сикан будут включены в основной список, Булеца - в резервный" : Footboom.com 09:05
- Александр ПЕТРАКОВ: "Качараба и Сикан будут включены в основной список, в резервный - Булеца" : Dynamomania.com 09:04
- Александр Петраков: "Качараба и Сикан будут включены в основной список, в резервный - Булеца" : Tribuna.com Украина 08:47
- Петраков вызвал в сборную еще двух новичков : iSport.ua 08:45
- Петраков вызвал в сборную еще двух новичков : MY.UA 08:31
- Петраков: Каждый матч сборной Украины будет финальным : Футбол 24 08:30