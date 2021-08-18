Вспышка коронавируса в Одессе: заболевание обнаружили у 50 детей из лагеря (123)

- 18.08.2021 22:50 Количество больных COVID-19 в детском центре "Молодая гвардия" продолжает расти : Одессит.ua 23:14
- У большинства заболевших воспитанников детского центра "Молодая гвардия" предварительно подтвердили штамм "Дельта" : RUpor.info 22:43
- Вспышка коронавируас в "Молодой гвардии": количество больных детей возросло до 60 : ПрессОрг24 22:42
- Вспышка коронавируас в "Молодой гвардии": количество больных детей возросло до 60 : DailyUA 22:25
- Вспышка коронавируас в "Молодой гвардии": количество больных детей возросло до 60 : Українські національні новини 22:17
- 18.08.2021 в 22:10 У 33 детей из одесского лагеря "Молодая гвардия" подозревают штамм "Дельта" : InfoResist.org 22:15
- Вспышка COVID-19 в детском лагере под Одессой: зараженных стало больше : NewsOne 22:10
- Вспышка COVID-19 в "Молодой Гвардии": 8 детей в больнице, заражены 10 вожатых : УНИАН 20:47
- Вспышка COVID-19 в одесской Молодой гвардии. У 33 детей подозревают дельта-штамм : ЛІГАБізнесІнформ 20:39
- Вспышка Covid-19 в одесской "Молодой гвардии": Количество больных возросло до 60, восемь детей находятся в больнице : 112.ua 20:30
- Вспышка COVID-19 в "Молодой гвардии" : Вечерняя Одесса 20:28
- Вспышка коронавируса в детском лагере Одессы: количество зараженных возросло : MY.UA 20:16
- В Одессе в COVID-больнице находятся 8 детей из лагеря : Вести.ua 20:16
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- 18 августа 2021, среда, 19:16 8 детей из лагеря "Молодая гвардия" госпитализированы из-за вспышки коронавируса : Українські Новини 19:46
- Число инфицированных в "Молодой гвардии" возросло до 50 детей и трех воспитателей : Новости Ю 19:24
- Из 24 детей Сумщины, оздоравливающихся в "Молодой гвардии", у 16 - отрицательный тест : Газета Ваш Шанс 19:21
- Вспышка коронавируса в Одессе: В больнице находится восемь детей из лагеря : Перший Незалежний 19:18
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- Сегодня 18:33 Подтвердилась "дельта": число больных ковидом в лагере "Молодая гвардия" растёт : Таймер Одесса 18:45
- Вспышка коронавируса в "Молодой гвардии": У 33 детей одесские врачи обнаружили штамм "Дельта" : Depo 18:31
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- В Одессе закрывают детский лагерь "Молодая гвардия" - там уже 50 заболевших COVID-19 детей : Iнше ТВ 18:07
- Вспышка коронавируса в детском лагере в Одессе. У 33 детей предварительно подтвердили штамм "Дельта" : Гордон 18:07
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- Вспышка коронавируса в Одессе: детский лагерь закрывают, больных проверят на штамм "Дельта" : 5 Канал 18:01
- Вспышка коронавируса в Одессе: заболевание обнаружили у 50 детей из лагеря : Известия в Украине 17:46
- Количество инфицированных Covid-19 в детском лагере в Одессе выросло : Соцпортал 17:38
- Закрытие лагеря, вывоз детей и симптомы: подробности вспышки COVID-19 в "Молодой гвардии" в Одессе : Лента новостей Одессы 17:13
- Вспышку коронавируса зафиксировали в детском лагере : Gazeta.ua 17:06
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- COVID-вспышка в детском лагере в Одессе: среди заболевших - харьковские школьники : Харьковские Известия 16:37
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- 18 августа, 2021, 15:49 Вспышка COVID-19 в "Молодой гвардии": Заболели уже 50 детей и 3 воспитателя : Zik 16:17
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