Вспышка коронавируса в Одессе: заболевание обнаружили у 50 детей из лагеря (123)

Известия в Украине 2021.08.18 17:46

2021-08-18 17:40 В течение суток количество больных коронавирусом, в результате вспышки в центре "Молодая гвардия" - выросло. Сейчас заболевание обнаружили у 50 детей и 3 воспитателей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание 048.ua. Штамм "Дельта" предварительно обнаружили у 33 детей, а биоматериалы уже были направлены в киевскую референс-лабораторию, чтобы подтвердить диагноз.

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