Оккупанты арестовали трех задержанных вчера крымских татар, - Денисова (47)

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- 17:56 18.08.2021 Минреинтеграции осуждает очередные случаи незаконных задержаний в Крыму : Интерфакс-Україна 18:01
- 17:07, Сегодня Репрессии против татар являются реакцией России на "Крымскую платформу" - адвокат : Україна24 17:16
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- Посольство США осудило приговоры крымским татарам : 5 Канал 15:31
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- В Крыму оккупанты провели серию противозаконных обысков с последующими арестами, - Денисова : ASPInews 15:01
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- Киев протестует в связи с незаконными обысками и задержаниями крымских татар во временно оккупированном Крыму : Взгляд.ua 14:31
- ЕС выдвинул немедленное требовании России по Крыму : Online.ua 14:15
- Правозащитники требуют от России освободить крымских татар и призывают власти Украины и мир к решительным действиям : Релігійно-інформаційна служба України 13:29
- 18 августа 2021 10:19 Оккупационные "суды" в Крыму арестовали трех задержанных крымских татар : Черноморская телерадиокомпания 11:18
- Оккупанты арестовали трех задержанных вчера крымских татар, - Денисова : Антикор.com.ua 11:11
- Чубаров: Русские оккупанты в Крыму все больше впадают в ярость и бешенство : Гордон 11:06
- Чубаров гневно отреагировал на обыски у крымских татар : DsNews 10:34
- Обыски в оккупированном Крыму: крымских татар отправили в СИЗО на два месяца : GuildHall 10:06
- Троих из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца : ТСН.ua 10:02
- Чубаров о новых обысках у крымских татар: "Русские оккупанты все больше впадают в ярость и бешенство" : Цензор.Нет 10:02
- Оккупационный суд в Крыму арестовал троих из пяти задержанных крымских татар : 5 Канал 10:01
- Новини Кримнашу. Ми віч-на-віч з окупантом : Obozrevatel 10:01
- Новости Крымнаша. Мы лицом к лицу с оккупантом : Obozrevatel 10:01
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- Незаконные задержания: оккупанты заключили в СИЗО троих крымских татар - что известно : Флот2017 09:35
- Оккупанты арестовали трех задержанных вчера крымских татар, - Денисова : Цензор.Нет 09:32
- Трех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар отправили в СИЗО : NewsMir.info 09:09
- Трех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар отправили в СИЗО : Главное 09:06
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- В Крыму "суды" арестовали трех задержанных крымских татар, еще двоим меру пресечения изберут в среду : Центр журналистских расследований 08:46
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- Задержанных крымских татар отправили в СИЗО : Gazeta.ua 03:06
- Трех задержанных в оккупированном Крыму крымских татар отправили в СИЗО : УНИАН 02:32
- "Впадают в бешенство": Чубаров высказался о новых обысках российских силовиков в Крыму : Ukr-Today.com 01:50
- Обыски в Крыму: трех крымских татар бросили за решетку на два месяца : MY.UA 00:46
- Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар : ДнепрCity.net 00:33
- Трех из пяти задержанных сегодня крымских татар взяли под стражу : Укринформ 00:32
- 23:59 17.08.2021 Денисова: суд арестовал трех из пяти задержанных крымских татар : Интерфакс-Україна 00:15