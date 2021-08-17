Оккупанты арестовали трех задержанных вчера крымских татар, - Денисова (47)

Антикор.com.ua 2021.08.18 11:11

Рустему Мурасову и Зауру Абдуллаеву изберут меры пресечения 18 августа. Трех из пяти задержанных в оккупированном Крыму крымских татар отправили в СИЗО. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook. Раифу Февзиеву, Джеббару Бекирову и Рустему Таирову избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Февзиев будет находиться в СИЗО Симферополя до 12 октября, а Бекиров - до

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