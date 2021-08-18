Бойцы "Нацкорпуса" сломали советские декорации на Аллее Героев Небесной Сотни (28)

- В Мариинском парке обустроили сцену ко Дню Независимости на могиле (фото) : Gloss 18:33
- Скандальный День Независимости: сцену для празднования установили на братской могиле : MY.UA 17:01
- Умельцы установили сцену ко Дню Независимости Украины прямо на братской могиле : Новости Киева 16:54
- В Киеве День Независимости отметят концертом на братской могиле : Вести-UA 16:53
- Умельцы установили сцену ко Дню Независимости Украины прямо на братской могиле: "Разрешение есть?" : Znaj.ua 16:48
- Скандалы и провокации: для чего установили советские инсталляции на Аллее Небесной сотни : СтройОбзор 16:41
- Спикер Зеленского объяснил, что хотели сделать на Аллее Небесной Сотни. Подоляк ответил на упреки Кличко : Антикор.com.ua 16:12
- Сцену для концерта ко дню Независимости Украины... : Голос Правди 15:44
- 18 августа 2021, среда, 13:56 В Киеве на братской могиле установили сцену для концерта ко Дню независимости : Українські Новини 14:16
- В Киеве День Независимости решили отметить концертом на братской могиле: фото : Апостроф 13:15
- В Музее Майдана дали пояснения насчёт "советских декораций" в центре Киева : UA.news 12:49
- Инсталляцию с "ностальгией по СССР" на месте убийства Небесной сотни тут же снесли: фото до и после : Телеграф.com.ua 12:14
- "Последствие манипуляций": в ОП вступились за "советскую инсталляцию" на Аллее Героев Небесной Сотни : Телеграф.com.ua 12:14
- Депутаты Киевсовета от "Европейской Солидарности" почтили память Героев Небесной Сотни : Прямий канал 11:46
- Дорогая редакция 11:15 18.08.2021 "Советская" инсталляция на Аллее Героев Небесной Сотни, пресс-конференция Талибана, крушение Ил-112В в РФ. Дайджест 17 августа : Петр и Мазепа 11:41
- Советские декорации устанавливали для съемок фильма, но на Аллее Героев Небесной Сотни их больше не будет : 44.ua 11:05
- Главные новости вторника и ночи: Аллея Героев Небесной Сотни, Афганистан : Українська правда 09:11
- "Учитывая чувствительность места": Инсталляцию с Аллеи Героев Небесной Сотни уберут : ForUm 09:05
- Бойцы "Нацкорпуса" сломали советские декорации на Аллее Героев Небесной Сотни : Позиция 07:40
- Это были декорации: на аллее Героев Небесной Сотни снимали кино : Вести.ua 03:16
- Ивент-агентство "Квартал 95" дорвалось до бюджета и начало его дерибанить, - Ковалев : Думка 01:29
- 17.08.2021 В офисе Зеленского пообещали пересмотреть творческую концепцию совковой инсталяции : ОРД-02 01:06
- 17.08.2021 В офисе Зеленского пообещали пересмотреть творческую концепцию совковой инсталяции : ОРД-02 01:04
- Съемочная группа была на обеде: уничтоженная в Киеве инсталляция оказалась декорацией к фильму : Антикор.com.ua 00:12
- Организаторы согласились убрать временные декорации с аллеи героев Небесной сотни, - УИНП : Антикор.com.ua 00:12
- Эвакуация из Афганистана, советская инсталляция в Киеве и арест крымских татар. Главное за день : Гордон 00:06