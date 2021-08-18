Бойцы "Нацкорпуса" сломали советские декорации на Аллее Героев Небесной Сотни (28)

Позиция 2021.08.18 07:40

18 августа 2021 06:21 За неделю до празднования Дня независимости на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве появились инсталляции - интерьеры квартир времен СССР, автоматы с газированной водой и мороженым. В Офисе президента объяснили, что это декорации для телеэфира. Впрочем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти разрешения на установку инсталляций не предоставляли, и попросил коммунальные службы убрать Аллею.

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