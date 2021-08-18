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Бойцы "Нацкорпуса" сломали советские декорации на Аллее Героев Небесной Сотни

Бойцы "Нацкорпуса" сломали советские декорации на Аллее Героев Небесной Сотни (28)

Позиция 2021.08.18 07:40
18 августа 2021 06:21 За неделю до празднования Дня независимости на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве появились инсталляции - интерьеры квартир времен СССР, автоматы с газированной водой и мороженым. В Офисе президента объяснили, что это декорации для телеэфира. Впрочем мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городские власти разрешения на установку инсталляций не предоставляли, и попросил коммунальные службы убрать Аллею.
АЛЛЕЯ, ДЕКОРАЦИЯ, ИНСТАЛЛЯЦИЯ, ГЕРОЙ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, КИЕВ, Кличко, Никифоров, Кутепов, Зеленский, Киев, Украина
2021.08.18 (28)

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