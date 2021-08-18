Масштабное ДТП в Днепре: столкнулись четыре грузовика, один из водителей погиб, один автомобиль загорелся (26)

2021.08.18 (26)2021.08.17 (2) →
- 30 минут назад В Днепропетровской области в ДТП попали сразу 4 грузовика: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО) : Дело.ua 11:03
- В Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с четырьмя грузовиками, есть жертва : 112.ua 11:00
- В Днепропетровской области произошло масштабное смертельное ДТП с четырьмя грузовиками : Вести-UA 10:53
- Фото: в Днепропетровской области в аварию попали сразу несколько грузовиков : UA.news 10:49
- В Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с пожаром, столкнулись четыре фуры (фото, видео) : УНИАН 10:47
- 18 августа, 2021, 10:27 В Днепре столкнулись четыре грузовика:Есть погибший : Zik 10:47
- Смертельная автокатастрофа под Днепром: столкнулись четыре фуры (фото) : Realist.online 10:42
- Четыре грузовика столкнулись на Днепропетровщине, есть жертвы : RegioNews 10:42
- В Днепре столкнулись четыре грузовика, есть пострадавшие : Гордон 10:36
- В Днепропетровской области произошло кровавое ДТП с четырьмя грузовиками : Фраза.ua 10:36
- 10:16 / 18.08.2021 Под Днепром столкнулись четыре грузовика, есть погибший (видео) : Багнет 10:31
- На Днепропетровщине произошло масштабное ДТП с участием грузовиков, есть погибший. Фото и видео : Obozrevatel 10:31
- Жуткое ДТП в Днепре: столкнулись 4 грузовика - видео : 24 канал 10:30
- В Днипре столкнулись четыре грузовика, есть погибший : Укринформ 10:17
- 18 августа 2021, среда, 10:07 В Днепропетровской области произошло масштабное смертельное ДТП с четырьмя грузовиками : Українські Новини 10:16
- Под Днепром столкнулись четыре грузовика, есть погибший (фото, видео) : Подробности.ua 10:11
- 1 погибший и 4 травмированных - в ДТП бензовоза с 3 грузовиками в городской черте возникло возгорание (фото) : Весь Кривой Рог 09:54
- Под Днепром в смертельное ДТП попали четыре фуры : NewsOne 09:40
- В Днепропетровской области произошло масштабное смертельное ДТП с четырьмя грузовиками : РБК-Україна 09:31
- Масштабное ДТП возле Днепра: столкнулись четыре грузовика - есть погибший и травмированные : 5 Канал 09:30
- В Днепре столкнулись четыре грузовика: Погиб один водитель : Depo 09:28
- 18 августа 2021, 08:40 Смертельное ДТП в Днепре: столкнулись четыре грузовика (ФОТО, ВИДЕО) : Мост Днепр 09:09
- Смертельное ДТП в Днепре: столкнулись четыре грузовика (ФОТО, ВИДЕО) : NewsMir.info 09:09
- Масштабное ДТП в Днепре: столкнулись четыре грузовика, один из водителей погиб, один автомобиль загорелся : Событие Каменское 08:38
- Жуткое ДТП в Днепре - видео : Кстати+ 06:53