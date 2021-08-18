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Масштабное ДТП в Днепре: столкнулись четыре грузовика, один из водителей погиб, один автомобиль загорелся

Масштабное ДТП в Днепре: столкнулись четыре грузовика, один из водителей погиб, один автомобиль загорелся (26)

Событие Каменское 2021.08.18 08:38
Днепровский район: спасатели ликвидировали последствия масштабного дорожно- транспортного происшествия (ФОТО. ВИДЕО) 17-го августа в 20:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Полтавское шоссе в Амур-Нижнеднепровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких грузовых автомобилей, один из которых загорелся. На месте спасатели выяснили, что столкнулись четыре грузовика: Scania,
ГРУЗОВИК, КАБИНА, ВОДИТЕЛЬ, АВТОМОБИЛЬ, ДНЕПР, ЗЕРНОВЫЕ, Днепропетровск, Украина
2021.08.18 (26)

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