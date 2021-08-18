18 августа 2021, 15:45 Катастрофа Ил-112В под Москвой: российские власти запретили полет Ил-114, опасаясь нового крушения (15)

Dialog.ua 2021.08.18 16:03

Пассажирскому самолету "Ил-114-300" запретили перелет после авиакатастрофы Ил-112В накануне. Российскому пассажирскому самолету "Ил-114-300" запретили перелет на аэродром в Подмосковье для участия в форуме "Армия-2021" из-за крушения нового военно-транспортного самолета "Ил-112В" накануне. Об этом сообщили журналисты информационного агентства ТАСС со ссылкой на собственные источники.

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