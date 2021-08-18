Конец эпохи. Магнитные полосы исчезнут из карт Mastercard (20)

ЛІГАБізнесІнформ 2021.08.18 09:39

18.08.2021, 09:35 Корпорация Mastercard, владеющая одноименной международной платежной системой, откажется от магнитной полосы на картах к 2033 году. Об этом сообщает пресс-служба MasterCard. Она собирается перейти на более безопасные и удобные альтернативы, такие как контактные и бесконтактные чипы. Переход планируется начать в 2024 году, когда магнитная полоса больше не будет обязательным требованием для новых карт, выпускаемых эмитентами в Европе.