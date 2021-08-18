Конец эпохи. Магнитные полосы исчезнут из карт Mastercard (20)

2021.08.18 (20)2021.08.17 (14) →
- Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой : Укринформ 12:47
- Банковские карты кардинально изменятся: какую особенность они потеряют : УНИАН 12:47
- Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой : FaceNews 12:30
- Mastercard заменит магнитную полосу на картах сканером отпечатков пальцев, начиная с 2024 года : Retailers.ua 12:28
- Mastercard откажется от выпуска карт с магнитной полосой : FM-TV 11:35
- Через несколько лет банковские карточки кардинально изменятся: что планируют сделать : Obozrevatel 11:16
- 20 минут назад Mastercard решил отказаться от магнитных полос на картах : Дело.ua 11:03
- Mastercard откажется от выпуска карт с магнитной полосой : Hubs 09:41
- Конец эпохи. Магнитные полосы исчезнут из карт Mastercard : ЛІГАБізнесІнформ 09:39
- 59 мин. назад Mastercard начнет избавляться от магнитных полос на кредитках и дебетовых картах : Finance.UA 09:34
- Mastercard полностью откажется от магнитной полосы на картах с 2029 года : БизнесЦензор 09:32
- Mastercard затеял карточную революцию. Магнитные полосы окончательно уйдут в прошлое : Сегодня.ua 09:31
- Mastercard начнет избавляться от магнитных полос на кредитках и дебетовых картах : Антирейд 09:11
- Mastercard откажется от использования магнитной полосы на своих картах : Минфин 09:09
- Mastercard планирует полностью отказаться от магнитной ленты на своих карточках: когда и зачем : 24 канал 08:00
- Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой : ПрессОрг24 07:42
- Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой : FinOboz 05:34
- Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой : GlavPost.Com 04:38
- Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой : NewsWeek 04:07
- Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой : Українські національні новини 03:17