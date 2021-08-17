Кличко поручил демонтировать советские инсталляции с аллеи Героев Небесной сотни (8)

20 минут Украина 2021.08.17 21:04
17 августа 2021, 18:32
Мэр Киева Виталий Кличко поручил Департаменту благоустройства демонтировать
инсталляции в советском стиле с аллеи Героев Небесной сотни.
Кличко поручил демонтировать советские инсталляции с аллеи Героев Небесной
сотни.
Об этом он сообщил журналистам, передает телеканал "Украина 24".
В то же время, в своем Telegram-канале Кличко написал, что руководство
Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни - Музея
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