Угрожал копам и повредил технику: мужчина открыл стрельбу в поле на Херсонщине (9)

Укринформ 2021.08.17 15:17

17.08.2021 15:06 На Херсонщине полицейские задержали мужчину по подозрению в хулиганских действиях со стрельбой - он на поле угрожал работникам и повредил технику. Выяснилось, так подозреваемый решил отомстить компаньону, но ошибся и попал на поле другого фермера. Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает полиция Херсонской области. "Событие произошло с рабочими в поле, принадлежащем Зеленоподской

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