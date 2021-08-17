Угрожал копам и повредил технику: мужчина открыл стрельбу в поле на Херсонщине (9)

Укринформ 2021.08.17 15:17
17.08.2021 15:06
На Херсонщине полицейские задержали мужчину по подозрению в хулиганских
действиях со стрельбой - он на поле угрожал работникам и повредил технику.
Выяснилось, так подозреваемый решил отомстить компаньону, но ошибся и попал
на поле другого фермера.
Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает полиция Херсонской
области.
"Событие произошло с рабочими в поле, принадлежащем Зеленоподской
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