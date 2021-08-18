Разумков официально созвал внеочередную сессию ВР на 23 августа (46)

2021.08.18 (46)2021.08.17 (32) →
- Разумков созывает внеочередную сессию Верховной Рады. О чем пойдет речь? : Гуру.ua 14:40
- Нардепы соберутся на внеочередную сессию : Закон і Бізнес 14:35
- 14:13 18 Авг 2021 Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады 23 июля : Рубрика 14:32
- В один день с "Крымской платформой": Разумков созвал внеочередную сессию Рады - что рассмотрят : 5 Канал 14:31
- Верховная Рада соберется на внеочередное заседание перед Днем независимости : Днепр Час 14:29
- Рада соберется на внеочередное заседание: Названа дата и время : Перший Незалежний 14:18
- Нардепы соберутся на внеочередную сессию чтобы обратиться в ООН и ПАСЕ : Vector News 14:17
- Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 23 августа : Парламент.UA 14:11
- Август, 18 в 14:04 Рада соберется на внеочередную сессию - дата и что рассмотрят нардепы : ICTV Факти 14:07
- 13:56 18/08/2021 Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 23 августа : ГолосUA 14:06
- Верховная Рада 23 августа проведет внеочередное заседание: какие вопросы рассмотрят : Прямий канал 14:01
- Разумков созывает внеочередную сессию Рады 23 августа : Версии.com 13:52
- Разумков официально собрал внеочередную сессию ВР на 23 августа : Ukr-Today.com 13:50
- Разумков созывает внеочередную сессию Рады : UATV 13:45
- Разумков официально созвал внеочередную сессию ВР на 23 августа : ПрессОрг24 13:42
- Рада соберется на внеочередную сессию : Gazeta.ua 13:36
- Глава парламента Разумков созывает внеочередную сессию Рады : FM-TV 13:35
- Разумков созывает внеочередную Раду : ForUm 13:35
- Разумков созвал Совет по "Крымской платформе" на 23 августа : Еспресо TV 13:34
- Разумков собирает Раду на 23 августа - что будут рассматривать : Ракурс 13:25
- Разумков официально созвал внеочередную сессию ВР на 23 августа : DailyUA 13:24
- Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 23 августа : Капитал 13:20
- Разумков созывает внеочередную сессию 23 августа : ZN,UA 13:18
- 18 августа, 2021, 13:06 Разумков созвал внеочередную сессию Верховной Рады: Подписал распоряжение : Zik 13:17
- Стало известно, что рассмотрят нардепы на внеочередной сессии ВР 23 августа : Слово і Діло 13:13
- Разумков собирает внеочередное заседание Рады из-за Крыма : Bigmir)net Новости 13:10
- Разумков официально созвал внеочередную сессию ВР на 23 августа : NewsWeek 13:07
- Разумков созывает внеочередную сессию Рады на 23 августа : Главное 13:06
- Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады : DsNews 13:04
- Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 23 августа : БизнесЦензор 13:02
- Рада соберется на внеочередное заседание: названа официальная дата : РБК-Україна 13:01
- Разумков созывает внеочередную сессию Рады 23 августа : Укринформ 12:47
- Разумков созывает внеочередную сессию Рады на 23 августа - что рассмотрят : Вести.ua 12:46
- Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 23 августа : КП в Украине 12:45
- Разумков созвал внеочередную сессию Рады на 23 августа по "Крымской платформе" : RegioNews 12:42
- Разумков созывает внеочередную сессию Рады : Українська правда 12:41
- Разумков созывает внеочередную сессию Рады из-за "Крымской платформы" : Новости Донбасса 12:40
- Разумков созвал внеочередную сессии Рады на 23 августа : БизнесЦензор 12:32
- Разумков официально созвал внеочередную сессию ВР на 23 августа : Українські національні новини 12:32
- 12:22 18.08.2021 Разумков созывает внеочередную сессию Рады 23 августа : Интерфакс-Україна 12:31
- На внеочередном заседании Рады могут рассмотреть кадровые изменения в правительстве, - нардеп : 24 канал 11:00
- Крымская платформа: Рада соберется на внеочередное заседание посвященное саммиту : Флот2017 10:35
- Рада соберется на внеочередное заседание 23 августа: что рассмотрят : NewsWeek 06:07
- Рада соберется на заседание 23 августа из-за Крымской платформы : ДнепрCity.net 04:03
- Рада соберется на заседание 23 августа из-за Крымской платформы : FinOboz 03:34