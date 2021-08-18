Разумков официально созвал внеочередную сессию ВР на 23 августа (46)

ПрессОрг24 2021.08.18 13:42

18 Авг, 12:23 В понедельник, 23 августа, в 16:00 состоится внеочередная сессия Верховной Рады. На повестке дня - единственный вопрос. Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение, которое обнародовала его пресс-секретар Ольга Туний в среду, передает УНН. Цитата: "Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента 23 августа в 16:00, в связи с