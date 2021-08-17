Беленюка наградили пистолетом и присвоили звание "старший лейтенант" (1)

GlavPost.Com 2021.08.17 23:38

17 августа, 2021 Беленюка наградили пистолетом и присвоили звание "старший лейтенант" Фото 17.08.2021 19:42 Укринформ Министр обороны Андрей Таран присвоил очередное воинское звание олимпийскому чемпиону Жану Беленюку и наградил его огнестрельным оружием. Об этом сообщает пресс-служба МОУ, передает Укринформ. Как отмечается, во время торжественного собрания армейских чемпионов и призеров в Министерстве обороны глава МОУ поздравил Беленюка с получением