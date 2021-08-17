Беленюка наградили пистолетом и присвоили звание "старший лейтенант" (1)

GlavPost.Com 2021.08.17 23:38
17 августа, 2021
Беленюка наградили пистолетом и присвоили звание "старший лейтенант"
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17.08.2021 19:42
Укринформ
Министр обороны Андрей Таран присвоил очередное воинское звание
олимпийскому чемпиону Жану Беленюку и наградил его огнестрельным оружием.
Об этом сообщает пресс-служба МОУ, передает Укринформ.
Как отмечается, во время торжественного собрания армейских чемпионов и
призеров в Министерстве обороны глава МОУ поздравил Беленюка с получением
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