Истребители ВВС Великобритании перехватили российский Су-24 над Черным морем (26)

Позиция 2021.08.18 07:40

18 августа 2021 07:34 Во вторник, 17 августа, 2 истребителя военно-воздушных сил Великобритании перехватили в небе над Черным морем российский бомбардировщик Су-24, - сообщает пресс-служба минобороны Румынии. Инцидент произошел неподалеку от побережья Румынии. 17 августа в международном воздушном пространстве над Черным морем был обнаружен российский бомбардировщик Су-24. На перехват боевого самолета ВВС РФ вылетели 2 истребителя ВВС