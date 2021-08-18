Истребители ВВС Великобритании перехватили российский Су-24 над Черным морем (26)

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- Британия предотвратила очередную провокацию России над Черным морем : MY.UA 11:16
- Британия предотвратила очередную провокацию России над Черным морем : Online.ua 11:15
- Британские истребители перехватили российский Су-24 возле Румынии : Укринформ 10:47
- Британские истребители перехватили российский Су-24 возле Румынии : MY.UA 10:46
- Британские истребители перехватили самолет РФ: что известно : Информационное Сопротивление 10:43
- Британские "Тайфуны" перехватили истребитель РФ : Экономические новости 10:34
- 18.08.2021, 09:19 Над Черным морем истребители ВВС Британии перехватили российский Су-24 : В Час Пик 10:16
- Британские "Тайфуны" перехватили вблизи Румынии российский истребитель : Антикор.com.ua 10:11
- Британские "Тайфуны" перехватили бомбардировщик РФ : Экономические новости 10:04
- 18.08.2021 в 09:47 Британские истребители подняли в небо из-за российского Су-24 у берегов Румынии : InfoResist.org 10:00
- Британские истребители перехватили российский Су-24 над Черным морем : Lenta.ua 09:39
- Британские ВВС поднялись на перехват российского Су-24 над Черным морем : GuildHall 09:36
- Британские истребители перехватили у границ Румынии российский Су-24 : УП Європейська правда 09:35
- Британские истребители перехватили российский Су-24 недалеко от Румынии : Главное 09:06
- "Пер" на Румынию, игнорируя диспетчеров: над Черным морем перехвачен Су-24 России : Вести-UA 08:53
- Британские "Тайфуны" перехватили вблизи Румынии российский истребитель : 24 канал 08:30
- Британские "тайфуны" перехватили российский истребитель возле Румынии : Перший Незалежний 08:18
- Британские ВВС перехватили российский истребитель над Румынией : DsNews 08:04
- "Создавал угрозу безопасности полетов": истребители Великобритании перехватили российский Су-24 у берегов Румынии : Цензор.Нет 08:02
- Истребители ВВС Великобритании перехватили российский Су-24 над Черным морем : Позиция 07:40
- "Создавал угрозу". Британские Typhoon перехватили российский истребитель у Румынии - фото : ЛІГАБізнесІнформ 07:09
- Британские истребители перехватили российский Су-24 недалеко от Румынии : УНИАН 06:47
- Британские "Тайфуны" перехватили российский истребитель у Румынии : Українська правда 04:41
- 02:33 18.08.2021 Британские ВВС сообщили о сопровождении российского Су-24 над Черным морем : Интерфакс-Україна 02:45
- Британские истребители перехватили российский бомбардировщик над Черным морем. Фото : Obozrevatel 01:31