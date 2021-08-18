Зеленский хочет создать национального авиаперевозчика до конца года (23)

2021.08.18 (23)2021.08.17 (7) →
- Франция поможет Украине создать госавиакомпанию : SiteUA 11:01
- Украина намерена привлечь французского консультанта к созданию национального авиаперевозчика : MY.UA 11:01
- Франция поможет Украине создать госавиакомпанию : Власти.нет 10:47
- Франция поможет Украине создать госавиакомпанию : MY.UA 10:46
- Зеленский и директор французской Aerogestion обсудили модели создания национального авиаперевозчика Украины : БизнесЦензор 10:32
- Владимир Зеленский хочет создать национального авиаперевозчика до конца 2021 года : Fin.org.ua 10:30
- Зеленский обсудил создание национальной авиакомпании с французами : Центр Транспортных Стратегий 10:21
- Зеленский обсудил с директором французской Aerogestion вопрос создания национального авиаперевозчика : Капитал 10:20
- Зеленский хочет создать национального авиаперевозчика до конца года : NewsMir.info 10:08
- Зеленский: В 2021 году хотим получить конкурентоспособного государственного авиаперевозчика : Цензор.Нет 10:02
- 2021-08-18 09:02:00 Aerogestion может помочь Украине создать национального авиаперевозчика : Mintrans 10:01
- Владимир Зеленский хочет создать национального авиаперевозчика до конца 2021 года : Укрудпром 09:46
- 09:32 18.08.2021 Зеленский обсудил с директором французской Aerogestion модели создания национального авиаперевозчика : Интерфакс-Україна 09:45
- Зеленский хочет создать национального авиаперевозчика до конца года : УП: Економічна правда 09:34
- В Украине анонсировали, когда появится государственный авиаперевозчик : Комментарии.UA 09:23
- К созданию национального авиаперевозчика хотят привлечь французский консалтинг : ЛІГАБізнесІнформ 09:09
- Франция поможет Украине создать госавиакомпанию. Она появится уже в этом году : Экономические новости 09:04
- Франция поможет Украине создать госавиакомпанию : Днепр Вечерний 06:32
- Франция поможет Украине создать госавиакомпанию : Ukr-Today.com 03:50
- Президент обсудил с представителями французской компании Aerogestion модели создания национального авиаперевозчика Украины : Vector News 01:17
- Франция поможет Украине создать госавиакомпанию : Bigmir)net Новости 00:10
- Франция поможет Украине создать госавиакомпанию : АналитикаUA.net 00:07