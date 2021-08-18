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Фокус: Украина

Зеленский хочет создать национального авиаперевозчика до конца года (23)

УП: Економічна правда 2021.08.18 09:34
Среда, 18 августа 2021, 09:25 фото: оп Президент Владимир Зеленский хочет привлечь французскую конслатингову компании Aerogestion к созданию украинского национального авиаперевозчика - авиакомпанию хотят создать до конца года. Об этом сообщает Офис президента по итогам встречи Зеленского с директором Aerogestion Марком Роше. Во встрече также приняли участие премьер Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель руководителя Офиса
ЗЕЛЕНСКИЙ, ПАНДЕМИЯ, КОНСУЛЬТАНТ, ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, МАРК, УКРАИНА, Зеленский, Шмыгаль, Кубраков, Свириденко, Aerogestion, Франция, Украина, Греция
2021.08.18 (23)

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