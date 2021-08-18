Зеленский хочет создать национального авиаперевозчика до конца года (23)

УП: Економічна правда 2021.08.18 09:34

Среда, 18 августа 2021, 09:25 фото: оп Президент Владимир Зеленский хочет привлечь французскую конслатингову компании Aerogestion к созданию украинского национального авиаперевозчика - авиакомпанию хотят создать до конца года. Об этом сообщает Офис президента по итогам встречи Зеленского с директором Aerogestion Марком Роше. Во встрече также приняли участие премьер Денис Шмыгаль, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместитель руководителя Офиса