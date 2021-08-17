17.08.2021, 22:23 Зеленский инициировал заседание парламента для утверждения Большого герба Украины (83)

В Час Пик 2021.08.17 23:16

Гера Кисмет Президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередную сессию Верховной рады, на которой будет рассматриваться вопрос утверждения Большого герба. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Час Пик. "Да, президент уже направил письмо главе Вевховной Рады с просьбой созвать внеочередную сессию и рассмотреть там законопроект о Большом гербе.

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