В мобильном приложении Дія появилась возможность менять место прописки в Украине (36)

2021.08.18 (36)2021.08.17 (2) →
- Украинцы смогут изменить место регистрации без визита в военкомат : ZN,UA 20:18
- В Украине с помощью приложения "Дия" разрешили менять прописку без визита в военкомат : Известия в Украине 19:46
- 18 августа, 2021, 19:06 Менять место регистрации теперь можно без визитов в военкомат, - Минцифра : Zik 19:17
- В мобильном приложении Дія появилась возможность менять место прописки в Украине : Горловская мозаика 19:17
- Поменять прописку без визита в военкомат: как это сделать : Факти 19:05
- В Украине с помощью мобильного приложения разрешили менять прописку для военкомата : Корабелов.инфо 18:52
- В Кривом Роге и ещё шести городах можно сменить прописку без обращения в военкомат : Информатор 18:51
- В приложении Дія появилась возможность менять место прописки : Власти.нет 18:17
- В Украине с помощью мобильного приложения разрешили менять прописку без визита в военкомат : Новости N 18:11
- Как будет работать в Украине смена прописки без военкомата и кому все-таки придется туда идти : Інсайдер Житомира 17:43
- В приложении Дія появилась возможность менять место прописки : Правда за Одессу 17:34
- 16:32 18 Авг 2021 Украинцы смогут изменить место регистрации через "Дію" без визита в военкомат : Рубрика 17:32
- В Харькове и еще шести городах место регистрации отныне можно сменить онлайн : Медиа-группа Объектив 17:11
- 39м. назад Как будет работать в Украине смена прописки без военкомата и кому все-таки придется туда идти : Народный Корреспондент 17:11
- Украинцы смогут изменить место регистрации через "Дію" без визита в военкомат, - Федоров : Главное 16:36
- Украинцы смогут изменить место регистрации через "Дию" без визита в военкомат, - Федоров : Еспресо TV 16:34
- В Украине упростили процедуру изменения прописки для военнообязанных : DsNews 16:34
- В Украине с помощью приложения "Дия" разрешили менять прописку без визита в военкомат : Страна.ua 16:31
- В Украине теперь можно менять место регистрации без визитов в военкомат : Вести.ua 16:16
- Сменить прописку можно без военкомата: кто может воспользоваться услугой : РБК-Україна 15:46
- В приложении "Дія" появилась возможность менять место прописки : Шиповник.ua 15:36
- В Украине можно будет менять прописку без военкомата : From-UA.com 15:36
- В приложении Дія появилась возможность менять место прописки : Единая Одесса 15:33
- Услуга по смене прописки через "Дию" доступна уже в 7 городах : Матриця свободи 15:31
- Украинцам упростили смену места регистрации : Перший Діловий 15:05
- В Украине можно сменить прописку без военкомата: как это работает и кому повезло : УНИАН 14:32
- В Украине можно сменить прописку без военкомата: как это работает и кому повезло : MY.UA 14:31
- В Дия запустили изменение места прописки : Хвиля 13:07
- Как будет работать в Украине смена прописки без военкомата и кому все-таки придется туда идти : Страна.ua 13:01
- Без похода в военкомат: в Украине упростили смену места регистрации : Днепровская Панорама 12:03
- Без визитов в военкомат: в Украине упростили смену места регистрации : 04868.com.ua Черноморск 12:01
- Без похода в военкомат: в Дия запустили изменение место прописки : ЛІГА.Tech 11:44
- Сменить регистрацию можно без визитов в военкомат : Ракурс 11:25
- Август, 18 в 11:03 Новые правила изменения регистрации места жительства: что изменится : ICTV Факти 11:07
- Без визитов в военкомат: в Украине упростили смену места регистрации : Realist.online 10:42