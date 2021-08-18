В мобильном приложении Дія появилась возможность менять место прописки в Украине (36)

Горловская мозаика 2021.08.18 19:17

18 август 2021 | 18:34 | В мобильном приложении Дія появилась возможность менять место регистрации граждан. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Отмечается, что для того, чтобы зарегистрироваться в новой территориальной общине, пользователь должен подать запрос в Дію. Данные о новом месте регистрации автоматически перенесут из реестра старой общины в реестр новой общины.