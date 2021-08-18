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В мобильном приложении Дія появилась возможность менять место прописки в Украине (36)

Горловская мозаика 2021.08.18 19:17
18 август 2021 | 18:34 | В мобильном приложении Дія появилась возможность менять место регистрации граждан. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Отмечается, что для того, чтобы зарегистрироваться в новой территориальной общине, пользователь должен подать запрос в Дію. Данные о новом месте регистрации автоматически перенесут из реестра старой общины в реестр новой общины.
РЕЕСТР, ВОЕННООБЯЗАННЫЙ, ВОЕНКОМАТ, ФЕДОРОВ, ПРОПИСКА, РЕГИСТРАЦИЯ, Федоров, Харьков, Луцк, Винница, Ровно, Киев, Украина
2021.08.18 (36)

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