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Новые Чарльз и Диана: Netflix показал первые кадры 5 сезона сериала "Корона"

Новые Чарльз и Диана: Netflix показал первые кадры 5 сезона сериала "Корона" (23)

Karavan.ua 2021.08.18 12:42
В сети появились первые кадры пятого сезона сериала "Корона" с новыми принцем Чарльзом и принцессой Дианой. Поскольку его создатели решили не прибегать к методике цифрового состаривания, им приходится периодически менять актеров, чтобы они соответствовали возрасту своих героев. В пятом сезоне саги о королевской семье Великобритании принца Чарльза сыграет Доминик Вест, а его жену, принцессу Диану, - Элизабет Дебики.
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