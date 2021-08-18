Новые Чарльз и Диана: Netflix показал первые кадры 5 сезона сериала "Корона" (23)

Karavan.ua 2021.08.18 12:42

В сети появились первые кадры пятого сезона сериала "Корона" с новыми принцем Чарльзом и принцессой Дианой. Поскольку его создатели решили не прибегать к методике цифрового состаривания, им приходится периодически менять актеров, чтобы они соответствовали возрасту своих героев. В пятом сезоне саги о королевской семье Великобритании принца Чарльза сыграет Доминик Вест, а его жену, принцессу Диану, - Элизабет Дебики.