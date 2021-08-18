В Киеве возле метро загорелись несколько киосков: в сети показали видео пожара (25)

УНИАН 2021.08.18 00:02

23:54, 17.08.21 Пожар произошел на проспекте Победы. Так горят киоски на проспекте Победы в Киеве / скриншот видео В Киеве вечером во вторник возник пожар - загорелись несколько киосков, которые считаются малыми архитектурными формами (МАФ). Видео возгорания опубликовал Телеграм-канал "Киев Оперативный". Инцидент произошел на проспекте Победы возле станции метро "Святошин". "Спасатели ГСЧС еще в пути.