США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной Кабулу (27)

- Белый дом: Значительная часть американской военной техники попала в руки талибов : E-News 13:30
- Талибы в Афганистане захватили много американского оружия, - Белый дом : Новости N 13:11
- 18.08.2021 12:43 США признали, что талибы захватили много американского оружия и техники : ДонПресс 13:04
- Талибы захватили много американского оружия : ЗаКиїв.com 13:01
- Талибы захватили американское оружие : Власти.нет 12:47
- 18 августа 2021, 11:55 У талибов тонны оружия США и вертолеты Black Hawk - у Байдена прокомментировали всплывшие в Сети фото : Dialog.ua 12:03
- Талибы захватили военную технику, которую США предоставили Афганистану : UAinfo 11:45
- Талибы захватили много американского оружия : DailyUA 11:24
- Талибы захватили значительную часть военной техники США : Перший Незалежний 11:18
- 18.08.2021 10:49 В Афганистане талибы захватили американское оружие : MIGnews.com.ua 11:09
- В Белом доме сообщили, что в руки талибов попала значительная часть военной техники США : Шиповник.ua 10:36
- Не собираются отдавать: талибы захватили военную технику США, предоставленную Афганистану : Антикор.com.ua 10:11
- 18.08.2021 в 09:44 Советник Байдена: Талибы захватили значительную часть военной техники, переданной Кабулу : InfoResist.org 09:45
- Белый дом: Значительная часть американской военной техники попала в руки талибов : ЛІГАБізнесІнформ 08:39
- "Талибан" захватил "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам : Экономические новости 08:34
- Талибан завладел передовой военной техникой США, это признали в Вашингтоне : Lenta.ua 08:09
- США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной Кабулу : ForUm 08:05
- Талибы захватили военную технику США, предоставленную Афганистану : Obozrevatel 06:16
- Талибы захватили значительную часть военной техники США в Афганистане : Думка 05:29
- Талибы захватили значительную часть военной техники, которую США передали афганским силам безопасности, - Салливан : Newzz.in.ua 04:09
- США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной афганским силам : Українська правда 03:41
- Вашингтон признал: талибы захватили "значительную часть" военной техники, переданной Кабулу : GlavPost.Com 02:38
- Талибы захватили военную технику США : Gazeta.ua 02:36
- Вашингтон признал: талибы захватили "значительную часть" военной техники, переданной Афганистану : MY.UA 02:31
- Вашингтон признал: талибы захватили "значительную часть" военной техники, переданной Афганистану : Укринформ 02:17
- Талибы захватили значительную часть военной техники, которую США передали афганским силам безопасности, - Салливан : Цензор.Нет 02:02