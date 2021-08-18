США: Талибы захватили "значительную часть" военной техники, предоставленной Кабулу (27)

ForUm 2021.08.18 08:05

18.08.2021 08:00 Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что "значительная часть" военной техники, предоставленной США афганским силам безопасности, была захвачена талибами. Об этом он сказал журналистам на пресс конференции в Белом доме, передает Укринформ. "У нас нет полной картины того, куда делась каждая единица военной техники, - отметил Салливан, - но, безусловно, значительная часть попала в руки