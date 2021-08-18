Ниагарский водопад подсветят цветами флага Украины - где смотреть онлайн (23)

УНИАН 2021.08.18 10:47

10:35, 18.08.21 Украинские празднования запланированы в десятках канадских городов. Ниагарский водопад / фото wikipedia Ниагарский водопад подсветят сине-желтыми цветами ко Дню Независимости Украины. Посольство Украины в Канаде сообщило "Европейской правде", что наблюдать за этим онлайн можно будет по ссылке 24 августа в 22:00 по местному времени (25 августа в 5:00 по киевскому времени). "Будет красиво и символично.