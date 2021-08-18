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Прививка - акт любви. Папа Римский призвал верующих вакцинироваться от Covid-19

Прививка - акт любви. Папа Римский призвал верующих вакцинироваться от Covid-19 (30)

NewsMir.info 2021.08.18 12:09
сегодня 12:01 Папа Римский Франциск призывал верующих во всем мире активно вакцинироваться от коронавируса. Он назвал прививку актом любви. Понтифик в своем видеообращении высоко оценил работу исследователей и ученых, которые создали безопасные и эффективные вакцины против Covid-19. - Благодаря Божьей милости и труду многих теперь у нас есть вакцины, которые защищают нас от Covid-19, - сказал Папа Римский.
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