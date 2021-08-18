В Одесской области намерены продлить летние каникулы (34)

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- 18 августа, 09:55 В Одесской области предлагают отложить начало учебного года до 20 сентября : Думская.net 10:04
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