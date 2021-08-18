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В Одесской области намерены продлить летние каникулы (34)

Топор 2021.08.18 11:13
Август 18, 2021 Одесская областная государственная администрация предлагает перенести начало учебного года с 1-го верен на 20-е. Говорят, что хотят максимально использовать туристический потенциал области во время "бархатного сезона". Об этом говорится на сайте Одесской ОГА. В ОГА отметили, что ранее курортный сезон в регионе начинался в мае, однако в течение нескольких последних лет из-за климатических условий начало его сместилось.
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