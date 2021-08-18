14:01 / 18.08.2021 Во Львовской обл. в больницу с пищевым отравлением госпитализировали 17 человек (26)

Багнет 2021.08.18 14:31

Фото из открытых источников В Самборском районе Львовской области с пищевым отравлением госпитализировали 17 человек. Об этом передает "Интерфакс". Шестеро госпитализированных - подростки 13-15 лет из Кривого Рога, которые 17 августа питались в спортивно-оздоровительном комплексе Layar Palace в городе Хыров Самборского района. Медики поставили им предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция", их состояние - средней тяжести.