Талибы открыли огонь по митингующим в Афганистане (25)

Антикор.com.ua 2021.08.18 13:11

В афганской провинции Нангархар люди вышли на акцию поддержки национального флага. Представители "Талибана" открыли огонь по митингующим. Об этом сообщаетAsvaka. Сообщается, что уже есть убитые и раненые, но их точное количество неизвестно. pic.twitter.com/OcoKEueHTq - Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 18, 2021 Десятки людей вышли на улицы, держа флаг в руках, они проводили мирную