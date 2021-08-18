В Киеве сцену для концерта ко Дню независимости установили на братской могиле (27)

Типичный Херсон 2021.08.18 14:43

18.08.2021 В Киеве разгорается новый скандал вокруг праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины. Как выяснилось, сцену для праздничного концерта установили на месте братской могилы участников революции 1917-1921 годов. На это обратил внимание замглавы КГГА Владимир Прокопив. "Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции