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Фокус: Украина

В Киеве сцену для концерта ко Дню независимости установили на братской могиле

В Киеве сцену для концерта ко Дню независимости установили на братской могиле (27)

Типичный Херсон 2021.08.18 14:43
18.08.2021 В Киеве разгорается новый скандал вокруг праздничных мероприятий к 30-летию Независимости Украины. Как выяснилось, сцену для праздничного концерта установили на месте братской могилы участников революции 1917-1921 годов. На это обратил внимание замглавы КГГА Владимир Прокопив. "Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников украинской революции
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