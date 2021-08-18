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"Приватбанк" передал Коломойскому и Боголюбову израильский иск на $600 миллионов через "Голос Украины" (28)

БизнесЦензор 2021.08.18 14:32
Государственный "Приват" передал Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Вячеславу Карташову израильский иск на $600 миллионов через газету "Голос Украины". Об этом сообщает пресс-служба банка. "В соответствии с решением израильского суда от 26 апреля 2021 года, банк публикует сообщения в газете "Голос Украины" для вручения израильского иска в Украине Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также другому
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