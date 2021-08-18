Утверждена стратегия экономического развития Донбасса до 2030 года: о чем в ней говорится (36)

Апостроф 2021.08.18 16:45

среда, 18 августа 2021, 16:42 В Кабмине утвердили стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей. Документ охватывает время до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. О новоутвержденном документе докладывал Вице-премьер-министр Украины и Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников. По его словам, этот документ является "продолжением презентации