18-Aug-2021 15:31 В Украине появится биокластер для создания вакцин (34)

Южная правда 2021.08.18 17:23

Инф. Правительство создает биокластер Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий. Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 18 августа, объявил о создании в Украине биокластера, в котором будут производить вакцины и тест-систем для диагностики инфекционных болезней. "Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально