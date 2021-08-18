18-Aug-2021 15:31 В Украине появится биокластер для создания вакцин (34)

- В Украине планируют производить вакцины : Соцпортал 18:38
- В Украине потратят 100 миллионов гривен на создание нового биокластера : 24 канал 18:30
- 18 августа 2021, среда, 17:51 Кабмин выделил 100 млн гривен на создание биокластера для производства вакцин : Українські Новини 18:16
- В Украине появится биокластер для создания вакцин : Барометр Южноукраинска 18:13
- Кабмин выделил 100 млн грн на производство вакцин и тестов : Главком 17:36
- 18-Aug-2021 15:31 В Украине появится биокластер для создания вакцин : Южная правда 17:23
- В Украине создадут биокластер для создания вакцин : Власти.нет 17:17
- В Украине начнут финансирование инфраструктуры для разработки и тестирования вакцин : Fin.org.ua 16:45
- Шмыгаль анонсировал создание в Украине биокластера, в котором будут делать вакцины и тесты на инфекционные болезни : Шиповник.ua 16:36
- В Украине создадут биокластер для производства вакцин и тестов : ForUm 16:35
- Биокластер и центры неонатального скрининга: как продвигаются реформы медицины : Комментарии.UA 16:23
- В Украине начнут финансирование инфраструктуры для разработки и тестирования вакцин : Укрудпром 16:16
- В Украине появится биокластер для создания вакцин : Новости N 16:11
- Кабмин выделил 100 миллионов на создание производства вакцин : БизнесЦензор 16:02
- Кабмин выделил 100 млн грн на создание биокластера для производства вакцин и тест-систем : Електронні Вісті 16:00
- В Украине появится биокластер для создания вакцин и тест-систем для диагностики инфекционных болезней : Depo 15:31
- Украина планирует производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней : Матриця свободи 15:31
- Кабмин выделил 100 млн грн на новый биокластер, который сможет разрабатывать украинские вакцины : ZN,UA 15:18
- В Украине создадут биокластер по производству вакцин и тест-систем : Новости Донбасса 15:10
- Сегодня 14:32 В Украине появится биокластер для производства вакцин и тест-систем : Весь Харьков 15:10
- Сто миллионов выделяет Кабмин на этот год отечественному проекту по созданию вакцин и тест-систем : 7 телеканал Одессы 15:03
- Кабмин выделил 100 миллионов на создание биокластера для производства собственных вакцин : БизнесЦензор 15:02
- В Украине появится биокластер для производства вакцин и тест-систем : АТН 15:01
- Биокластер для разработки вакцины и тестов создадут в Украине, - Шмыгаль : Телеканал "Дом" 14:47
- В Украине создадут биокластер, где будут производить вакцины и тест-системы для диагностики инфекционных болезней : УНИАН 14:47
- Август, 18 в 14:25 В Украине создадут биокластер для собственного изготовления вакцин и тест-систем : ICTV Факти 14:37
- В Украине появится биокластер для создания вакцин : РИА Мелитополь 14:28
- В Украине появится биокластер для производства вакцин и тест-систем : Перший Незалежний 14:18
- В Украине создадут биокластер для производства вакцины и тест-систем - Шмыгаль : Укринформ 14:17
- В Украине создадут биокластер для производства вакцин и тест-систем - Шмыгаль : ОстроВ 14:11
- В Украине появится собственный центр производства вакцин : Bigmir)net Новости 14:10
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