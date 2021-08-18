Экс-секретарь СНБО едва не разбился на мотоцикле (33)

Depo 2021.08.18 18:30

Александр Данилюк, который был секретарем СНБО после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, попал в ДТП, в котором едва не погиб Журналист отдела новостей 18 августа 2021 17:41 Фото с Facebook-страницы Данилюка По его словам, причиной ДТП стало дерево, которое упало прямо перед мотоциклом Данилюка. Экс-секретарь СНБО сумел уцелеть в аварии, об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Facebok-страницу Данилюка.