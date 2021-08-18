Почти как Флойд: в Польше полицейские задушили ремнями пьяного украинца (32)

Телеграф.com.ua 2021.08.18 19:14

А. Дворовенко 18 августа, 18:53 В вытрезвителе Вроцлава задохнулся украинец Мужчину арестовали за то, что он спал пьяным в автобусе В польском городе Вроцлав умер украинский зароботчанин из Тернополя, которого пьяным задержали четверо местных полицейских и связали ремнями. Мужчина задохнулся. Об этом в среду, 18 августа, сообщает Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственный источник. Так, правоохранители во Вроцлаве арестовали пьяного мужчину за то, что он