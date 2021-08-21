Погода в Татарстане на воскресенье (127)

Микола.net 2021.08.22 07:04

Авг 22, 2021 В воскресенье, 22 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, днем локально град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с, местами порывами до 15-20 м/с, днем локально шквалистые усиления до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Днем температура воздуха составит от +30 до +35 градусов, в восточных районах до +39.

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