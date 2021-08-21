На Донбассе вторые сутки без обстрелов (32)

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- На Донбассе в результате обстрелов погиб военный : MZM.zp.ua 22:20
- Пятая потеря августа - на Донбассе во время перемирия убили воина ВСУ : Ракурс 20:25
- В зоне ООС убит украинский военный : Комета-Кропивницкий 20:23
- На Донбассе от огнестрельного ранения погиб украинский военный : УНИАН 20:17
- 19:39 22/08/2021 День в зоне ООС: погиб боец ВСУ : ГолосUA 20:06
- На Донбассе в результате обстрелов погиб военный : Вечерние Вести 19:59
- ВСУ понесли новую потерю на Донбассе : UA.news 19:49
- Боевики открыли огонь на Донбассе: погиб военнослужащий ВСУ : Телеграф.com.ua 19:44
- На Донбассе от вражеских обстрелов сегодня погиб военный : ПрессОрг24 19:42
- 19:11 22 Авг 2021 На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный : Рубрика 19:32
- В результате обстрелов оккупантов погиб украинский военный : 5 Канал 19:30
- На Донбассе в результате обстрелов погиб военный : Капитал 19:20
- Оккупанты ударили по ВСУ из гранатометов и убили украинского военного : ZN,UA 19:18
- Агрессия России продолжается: Украина понесла боевые летальные потери на Донбассе : Национальный Банк Новостей 19:10
- На Донбассе от пуль боевиков погиб украинский военнослужащий : Iнше ТВ 19:07
- На Донбассе от вражеских обстрелов сегодня погиб военный : NewsWeek 19:07
- На Донбассе погиб украинский боец - штаб ООС : Гордон 19:06
- В зоне ООС убит украинский военный : КП в Украине 19:01
- НВФ смертельно ранили украинского военного на Донбассе : Телеканал "Дом" 18:48
- сегодня в 17:45 На Донбассе погиб боец ВСУ : Трибун Луганска 18:47
- Оккупанты снова стреляют: на Донбассе погиб украинский защитник (видео) : Realist.online 18:42
- Август, 22 в 18:33 На Луганщине во время вражеского обстрела погиб украинский боец : ICTV Факти 18:37
- 22.08.2021 18:26 В результате вражеского обстрела на Донбассе сегодня погиб украинский защитник : ДонПресс 18:34
- Сутки в ООС: на Донбассе погиб боец ВСУ : DsNews 18:34
- На Донбассе от вражеских обстрелов сегодня погиб военный : DailyUA 18:25
- Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: погиб украинский военный : Апостроф 18:15
- Оккупанты убили украинского военного : Українська правда 18:11
- На Донбассе от огнестрельного ранения погиб украинский воин : Главное 18:06
- На Донбассе от вражеских обстрелов сегодня погиб военный : Українські національні новини 18:02
- На Донбассе в результате обстрелов погиб военный : РБК-Україна 18:01
- ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 147 нарушений "режима тишины" за сутки : Перший Незалежний 09:18
- За сутки в ООС 3 "нарушения" : OstanniPodii.com 09:16