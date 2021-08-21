На Донбассе вторые сутки без обстрелов (32)

Авдеевка.сити 2021.08.21 10:14

2021-08-21 09:20:00 За минувшие сутки, 20 августа, и в течение всей ночи на субботу, 21 августа, на Донбассе не зафиксировали ни одного обстрела, сообщает avdeevka.city со ссылкой на штаб Операции объединенных сил. "Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.