Составлен рейтинг самых жадных знаков Зодиака (101)

Интеллект Украины 2021.08.22 19:44

Евгений Стелькин Каждый из нас порой жалеет расстаться с последними деньгами, кого-то вынуждает положение, а есть люди, которые по своей природе скупые и жадные. Они жалеют средств даже на покупку подарка близкому и родному человеку, или же стремятся тратить все только на себя. Но есть среди представителей зодиакального круга один, кто не готов потратить ни одной лишней копейки даже на себя любимого, пишет Тудей.

ЗОДИАК, ЗНАК, ГОРОСКОП, ВОДОЛЕЙ, ОВЕН, КОЗЕРОГ