Зафиксирована первая смерть от "дельта"-штамма коронавируса на Львовщине (34)

2021.08.22 (34)2021.08.21 (70) →
- На Львовщины зафиксировали первую смерть от "Дельты" : АТН 13:01
- Сегодня 11:43 Число болеющих ковидом в Украине превысило 20 тысяч : Таймер Одесса 12:45
- На Львовщине умер мужчина, зараженный индийским штаммом коронавируса : ForUm 12:35
- Зафиксирована первая смерть от "дельта"-штамма коронавируса на Львовщине : RegioNews 12:12
- Во Львовской области умер молодой мужчина, заболевший штаммом коронавируса "Дельта" : НикВести 12:10
- Август, 22 в 10:37 Во Львовской области зафиксировали первую смерть от штамма Дельта : ICTV Факти 11:07
- На Львовщине зафиксировали первую смерть от штамма "Дельта" : Факти 11:05
- Еще один украинец скончался от "Дельта"-штамма. Он отказался от вакцинации : APnews.com.ua 11:01
- На Львовщине молодой мужчина умер от штамма Дельта : Соцпортал 10:38
- На Львовщине от "Дельта"-штамма коронавируса умер молодой человек : Главком 10:36
- От штамма "Дельта" умер еще один украинец: ему было 36 лет : From-UA.com 10:36
- На Львовщине скончался 36-летний мужчина после заражения Дельтой : Матриця свободи 10:31
- Во Львовской области зафиксировали первую смерть от штамма "дельта" : Капитал 10:20
- Во Львовской области зафиксировали первую смерть от штамма "дельта" : Вести.ua 10:16
- В Украине сделали более восьми миллионов прививок от коронавируса : Антикор.com.ua 10:12
- Центр имени Гамалеи сделал заготовки на случай обновления "Спутника V" : Микола.net 10:04
- Умерший от штамма "Дельта" житель Львовщины не был вакцинирован от коронавируса : КП в Украине 09:45
- Август, 22 в 9:19 1003 случая за сутки: оперативная статистика коронавируса в Украине на 22 августа : ICTV Факти 09:37
- Во Львове зафиксирована первая смерть от штамма "дельта" : Главное 09:36
- 09:13 22.08.2021 Во Львовской области зафиксировали первую смерть от штамма "дельта" : Интерфакс-Україна 09:30
- На Львовщине - первая смерть от Delta-штамма : Укринформ 09:17
- На Львовщине - первая смерть от Delta-штамма : MY.UA 09:16
- Центр Гамалеи подготовил заготовки для обновления "Спутника V" : Микола.net 09:04
- Коронавирус в Украине - число больных с тяжелой формой подскочило : Телеграф.com.ua 08:44
- На Львовщине от "Дельта" - штамма коронавируса умер молодой мужчина : Телеграф.com.ua 08:44
- От штамма "Дельта" умер еще один украинец: ему было 36 лет : Новости Ю 07:25
- Черногория усиливает ограничения на въезд в страну : Новости Ю 07:25
- От штамма "Дельта" умер еще один украинец: ему было 36 лет : УНИАН 02:02
- На Львовщине от Delta-штамма коронавируса умер мужчина : ПрессОрг24 01:42
- Во Львовской области от дельта-штамма скончался мужчина : Слово і Діло 01:13
- На Львовщине умер молодой мужчина, заболевший "Дельтой" : ZN,UA 00:48
- На Львовщине от Delta-штамма коронавируса умер мужчина : DailyUA 00:24
- Во Львовской области от дельта-штамма коронавируса умер 36-летний мужчина : Комментарии.UA 00:23