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Зафиксирована первая смерть от "дельта"-штамма коронавируса на Львовщине

Зафиксирована первая смерть от "дельта"-штамма коронавируса на Львовщине (34)

RegioNews 2021.08.22 12:12
22 августа 2021, 11:46 Фото из открытых источников Во Львовской области зафиксировали первую смерть от "дельта"-штамма коронавируса Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко на своей странице в Facebook, передает RegioNews. "Дельта"-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района, которому было всего 36 лет, - написала Иванченко. По ее данным, пациента госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии
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2021.08.22 (34)

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