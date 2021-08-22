Зафиксирована первая смерть от "дельта"-штамма коронавируса на Львовщине (34)

RegioNews 2021.08.22 12:12

22 августа 2021, 11:46 Фото из открытых источников Во Львовской области зафиксировали первую смерть от "дельта"-штамма коронавируса Об этом сообщила главный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко на своей странице в Facebook, передает RegioNews. "Дельта"-штамм коронавируса унес жизнь жителя Стрыйского района, которому было всего 36 лет, - написала Иванченко. По ее данным, пациента госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии