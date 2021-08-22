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Зеленский и Меркель обсудили Северный поток-2

Зеленский и Меркель обсудили Северный поток-2 (336)

OilPoint 2021.08.22 17:15
22.08.2021 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве обсудили "Северный поток-2". Об этом лидеры двух стран сообщили на брифинге по результатам встречи в Мариинском дворце. Так, в частности, Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером вопросы энергетической безопасности и газопровод "Северный поток-2". По словам Меркель, Берлин "серьезно относится"к опасениям Украины по поводу
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2021.08.22 (336)

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