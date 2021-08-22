Зеленский и Меркель обсудили Северный поток-2 (336)

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- 22 августа 2021, 22:59 Меркель хочет провести новый нормандский саммит на высшем уровне : Восточный Вариант 23:16
- В Киеве началась встреча Зеленского и Меркель : NewsWeek 23:07
- Использование "Северного потока - 2" в качестве оружия повлечет санкции : Микола.net 23:04
- Итоги 22 августа: встреча Зеленского и Меркель, форум "Украина 30. Защитники" и эвакуация из Кабула (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 22:48
- Последний визит на посту канцлера Германии - что означает приезд Меркель в Украину и чем важен (ВИДЕО) : Телеканал "Дом" 22:48
- Меркель приехала с прощальным рабочим визитом в Киев в качестве канцлера: главное из пресс-конференции с Зеленским : TK Media 22:46
- Как прошла встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель : Наше Місто Дніпро 22:21
- 22:07, Сегодня Меркель поставила красную линию перед Путиным - журналист : Україна24 22:16
- Меркель хотела бы провести новый нормандский саммит на высшем уровне : НикВести 22:10
- Шмыгаль прокомментировал знаковую встречу с Меркель : Хвиля 22:07
- Шмыгаль прокомментировал знаковую встречу с Меркель : MY.UA 22:01
- Канцлер Германии Ангела Меркель возложила цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве : Kherson.life 21:57
- 21:38, Сегодня Существенного продвижения нет - Арестович о встрече Зеленского и Меркель : Україна24 21:46
- Зеленский провел встречу с Меркель : From-UA.com 21:36
- Россия - сторона конфликта на Донбассе и Украине нужно помогать, - Меркель : ASPInews 21:31
- Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" : Газета День 21:27
- Сегодня 20:15 Зеленский наградил Меркель орденом : Весь Харьков 21:10
- Зеленский наградил Меркель орденом Свободы : АналитикаUA.net 21:07
- Зеленский и Меркель встретились в Киеве : IPress.ua 21:07
- Шмыгаль высказался о Северном потоке-2 и призвал ЕС к мерам против РФ : Главред 21:06
- Российский газ и война на Донбассе: о чем Меркель в Киеве разговаривала с Зеленским : ТСН.ua 21:02
- Шмыгаль резко высказался о Северном потоке-2 и призвал ЕС к жестким мерам против РФ : MY.UA 21:01
- 22.08.2021 Высокого уровня! Зеленский вручил Меркель важный орден. Символический момент : Корупція Інфо 20:52
- Россия - сторона конфликта: Меркель поддержала отказ Украины от переговоров с боевиками "ЛДНР" : Хвиля 20:37
- Зеленский наградил Меркель орденом : АТН 20:31
- Меркель получила "Орден Свободы" от Зеленского : 24 канал 20:30
- 22-Aug-2021 18:41 Зеленский наградил Меркель орденом Свободы : Южная правда 20:23
- Политолог назвал главное достижение Зеленского на переговорах с Меркель : Online.ua 20:15
- Зеленский наградил Меркель орденом Свободы : Новости N 20:11
- "Визит надежного друга Украины". Шмыгаль рассказал о своей встрече с Меркель : Гордон 20:06
- Встреча Меркель и Зеленского: о Донбассе без прогресса, о газе - противоречиво : Запорожские вести 20:04
- "Предательский разворот" Меркель довел до истерики бежавшего из РФ Илларионова : Микола.net 20:04
- 22 августа 2021, 19:33 "Отрезвляющая" встреча Меркель в аэропорту "Борисполь": видео : Dialog.ua 20:03
- Шмыгаль провел встречу с Меркель: что обсудили : 112.ua 20:00
- Зеленский наградил Меркель орденом Свободы : Вечерние Вести 19:59
- Меркель приехала на встречу со Шмыгалем в Мерседесе с символикой 30-летия Независимости Украины : MY.UA 19:46
- Меркель приехала на встречу со Шмыгалем в Мерседесе с символикой 30-летия Независимости Украины [видео] : КП в Украине 19:45
- Зеленский наградил Меркель орденом Свободы : Шиповник.ua 19:36
- Шмыгаль обсудил с Меркель вопросы энергетической безопасности и евроатлантической интеграции : ДнепрCity.net 19:33
- Зеленский наградил Меркель орденом Свободы : Новости Ю 19:26
- Зеленский и Меркель обсудили СП-2 и Донбасс : DailyUA 19:25
- Зеленский наградил Ангелу Меркель орденом Свободы : Перший Незалежний 19:18
- Имеет принципиальное историческое значение. Яценюк о визите Меркель в Киев : Сегодня.ua 19:16
- 18:44 22.08.2021 Шмыгаль обсудил с Меркель вопросы энергетической безопасности и евроатлантической интеграции : Интерфакс-Україна 19:15
- Вместе с Вакарчуком, Соросом, Байденом и Кличко: Ангелу Меркель наградили орденом Свободы : Телеграф.com.ua 19:14