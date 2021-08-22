Антюх и Бойко сыграют с первых минут матча против Десны (100)

Football.ua 2021.08.22 21:35

Стали известны стартовые составы команд для поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют Динамо Киев и черниговская Десна. Денис Антюх, фото ФК Динамо Киев 22 августа 2021, 20:52 Завершать воскресную программу пятого тура украинской Премьер-лиги будет противостояние между киевским Динамо и черниговской Десной в столице. Мирча Луческу, после ничьей против петровского Ингульца (1:1), решил

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