В Киеве приземлился самолет с беженцами из Афганистана (видео) (105)

УНИАН 2021.08.22 09:02

08:58, 22.08.21 Самолет встречали в аэропорту "Борисполь". В "Борисполе" приземлился самолет с эвакуированными из Кабула / скриншот Утром в воскресенье в Киев из захваченного талибами Кабула прибыл военно- транспортный самолет Ил-76МД с эвакуированными украинцами и иностранцами. Об этом в Twitter сообщила журналистка Марьяна Драч, опубликовав видео приземления самолета. "Самолет из Кабула приземлился в Киеве, на борту эвакуированные граждане

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