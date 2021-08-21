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Кризис в Афганистане: украинский самолет эвакуировал людей из Кабула

Кризис в Афганистане: украинский самолет эвакуировал людей из Кабула (44)

Информационное Сопротивление 2021.08.21 17:43
17:31 | 21.08.2021 Из аэропорта столицы Афганистана Кабула вылетел украинский военно- транспортный самолет Ил-76МД, который эвакуировал из страны людей. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. "Количество эвакуированных и время возвращения в Украину уточняется", - говорится в сообщении. Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где
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2021.08.22 (44)

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