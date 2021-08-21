Кризис в Афганистане: украинский самолет эвакуировал людей из Кабула (44)

2021.08.22 (44)2021.08.21 (35) →
- 22.08.2021 Аэропорт Кабула закроют на 48 часов : ОРД-02 13:04
- Из Кабула вернулся второй эвакуационный борт : Кочегарка Горловская 12:50
- Август, 22 в 12:19 США попросили Украину помочь в эвакуации людей из Афганистана : ICTV Факти 12:37
- США попросили Украину помочь в эвакуации людей из Афганистана : MY.UA 12:31
- В Киеве приземлился самолет с эвакуированными из Афганистана: Подробности : Depo 12:29
- Из-за давки и жары 7 афганцев погибли возле аэропорта Кабула - Минобороны Британии : Газета День 12:27
- Посол США Джон Басс вернулся в Кабул : Online.ua 12:15
- 2м. назад Семеро афганцев погибли в давке в аэропорту Кабула - Лондон : Народный Корреспондент 12:11
- Ил-76М из Кабула с украинцами и афганцами приземлился в Киеве : 7Днів.info 12:06
- Британия: в хаосе возле аэропорта Кабула погибли 7 афганцев : УП Європейська правда 12:05
- Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев, - минобороны Великобритании : Цензор.Нет 12:02
- Посол США Джон Басс вернулся в Кабул : MY.UA 11:46
- "Не оставим ни одного украинца": сколько еще наших граждан ждут эвакуации из Афганистана : Измаил вечерний 11:46
- Мелитопольские лётчики доставили украинцев их Афганистана в Киев : SkyNewsZP 11:37
- 11:21 22.08.2021 Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев - Минобороны Великобритании : Интерфакс-Україна 11:30
- 10:53 22/08/2021 "Борисполь" принял эвакуационный самолет из Кабула : ГолосUA 11:06
- 22 августа 2021, 10:39 В Киеве приземлился транспортный Ил-76МД с эвакуированными из Афганистана : Dialog.ua 11:03
- Эвакуация из Афганистана: Украина вывезла 83 человека, большинство из них - иностранцы : ПрессОрг24 10:43
- "Талибан" пытается навести порядок в аэропорту Кабула - СМИ : ПрессОрг24 10:43
- Самолет с украинцами из Афганистана приземлился в Киеве : Медиа-группа Объектив 10:41
- 10:15 / 22.08.2021 В Киев прибыл "спасательный" рейс из Афганистана : Багнет 10:31
- Украинцы и журналисты. Стало известно, кого эвакуировал из Афганистана украинский самолет : APnews.com.ua 10:31
- "Не оставим ни одного украинца": сколько еще наших граждан ждут эвакуации из Афганистана : 24 канал 10:30
- "Талибан" пытается навести порядок в аэропорту Кабула - СМИ : DailyUA 10:25
- В Афганистане остается более 100 украинцев, будут эвакуированы в ближайшее время, - Ермак : Капитал 10:20
- В Киев прибыл "спасательный" рейс из Афганистана : Подробности.ua 10:11
- "Талибан" пытается навести порядок в аэропорту Кабула - СМИ : Українські національні новини 10:02
- Эвакуация из Кабула: самолет приземлился в Киеве : Вести-UA 09:53
- Самолет с украинцами из Афганистана приземлился в Киеве: фото : Хвиля 09:37
- В Киеве приземлился самолет из Кабула: на борту украинские военные и иностранные журналисты (ВИДЕО) : DsNews 09:34
- Эвакуация из Афганистана - в Украине сел самолет из Кабула (ВИДЕО) : Ракурс 09:25
- Эвакуация из Афганистана: Украина вывезла 83 человека, большинство из них - иностранцы : DailyUA 09:25
- Украинцы из Кабула вернулись домой : ZN,UA 09:18
- Эвакуация из Афганистана: Украина вывезла 83 человека, большинство из них - иностранцы : Українські національні новини 09:17
- В Украину из Афганистана прибыл самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами (видео) : Телеграф.com.ua 09:14
- Самолет с эвакуированными из Кабула украинцами сел в Киеве : Антикор.com.ua 09:11
- В Борисполь из Афганистана прибыл самолет с украинцами: фото : MY.UA 09:01
- В Борисполь из Афганистана прибыл самолет с украинцами: фото : Апостроф 09:00
- 02:07 / 22.08.2021 Украинцев из Кабула пока не могут эвакуировать, - Кулеба : Багнет 02:31
- В Главном управлении разведки сообщили подробности эвакуации украинцев из Афганистана : Комета-Кропивницкий 02:23
- Украинцев из Кабула пока не могут эвакуировать, - Кулеба : MY.UA 02:16
- США и Германия не советуют своим гражданам посещать аэропорт Кабула : РБК-Україна 01:46
- МИД РФ объяснил позицию России по Афганистану : Тарасова Правда 00:43