Кризис в Афганистане: украинский самолет эвакуировал людей из Кабула (44)

Информационное Сопротивление 2021.08.21 17:43

17:31 | 21.08.2021 Из аэропорта столицы Афганистана Кабула вылетел украинский военно- транспортный самолет Ил-76МД, который эвакуировал из страны людей. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. "Количество эвакуированных и время возвращения в Украину уточняется", - говорится в сообщении. Самолет Воздушных сил ВС Украины находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где