18:48, Сегодня У Зеленского объяснили необходимость парада на День Независимости: есть много аспектов (37)

Україна24 2021.08.21 19:16

Нардеп от "Слуги народа" также оценил расходы на празднование Павел Заяц Военный парад к 30-летию Независимости Украины нужен, чтобы продемонстрировать моральную поддержку бойцам Вооруженных сил Украины. Также он будет символизировать достижения Украины за годы независимости. Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Владимира