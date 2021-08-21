18:48, Сегодня У Зеленского объяснили необходимость парада на День Независимости: есть много аспектов (37)

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- У Зеленского объяснили, зачем нужен парад на День Независимости : From-UA.com 13:06
- Во время финальной репетиции военного парада центр Киева перекроют: карта : ТСН.ua 12:47
- Военный парад: центр Киева сегодня перекроют : Комментарии.UA 12:23
- В Киеве опять ограничат движение: карта новых маршрутов общественного транспорта : MY.UA 12:16
- В Киеве опять ограничат движение: карта новых маршрутов общественного транспорта : Апостроф 12:15
- В Киеве ограничат движение из-за репетиции парада 22 августа : Хвиля 12:07
- Финальная репетиция парада: сегодня центр Киева перекроют : DsNews 12:04
- В Киеве ограничат движение из-за репетиции парада 22 августа : MY.UA 12:01
- В центре Киева перекроют движение из-за финальной репетиции парада ко Дню Независимости Украины : UA.news 11:49
- 22 августа 2021, воскресенье, 11:37 Общественный транспорт в Киеве сегодня изменит движение. Как будут ездить автобусы, трамваи и троллейбусы : Українські Новини 11:46
- В Киеве снова перекроют улицы из-за финальной репетиции военного парада : Вести.ua 11:46
- 11:23 22/08/2021 В Киеве из-за финальной репетиции парада перекрывают улицы: список : ГолосUA 11:36
- В Киеве проведут финальную репетицию военного парада: какие улицы перекроют : 24 канал 11:30
- В Киеве перекроют движение транспорта: финальная репетиция парада ко Дню Независимости : RegioNews 11:12
- 30 минут назад Третья репетиция парада: какие улицы перекроют в Киеве 22 августа : Дело.ua 11:03
- 22 августа изменит движение общественный транспорт из-за репетиции парада войск : Kiev24.com 10:49
- На День Независимости в Киеве продлят работу общественного транспорта: названы маршруты : MY.UA 10:46
- На День Независимости в Киеве продлят работу общественного транспорта: названы маршруты : Известия в Украине 10:46
- Финальная репетиция военного парада в Киеве: перекроют улицы, изменят движение общественного транспорта : ПрессОрг24 10:42
- 22 августа в центре Киева ограничат движение из-за репетиции парада : Bigmir)net Новости 10:40
- В воскресенье состоится финальная репетиция парада войск на Крещатике : Контракты.ua 10:38
- 1 минуту назад Третья репетиция парада: какие улицы перекроют в Киеве 22 августа : Дело.ua 10:33
- Финальная репетиция военного парада: сегодня перекроют центр Киева : РБК-Україна 10:31
- В воскресенье в центре Киева пройдет финальная репетиция военного парада: движение транспорта будет ограничено : Антикор.com.ua 10:11
- Сегодня в Киеве опять пройдет репетиция парада. Карта объезда : Страна.ua 10:01
- Сегодня, 22 августа, из-за репетиции парада войск ко Дню Независимости состоятся масштабные перекрытия улиц в центре Киева (схемы) : КиевВласть.com.ua 09:49
- 22 августа 2021, 09:36 В Мариуполе продлят работу общественного транспорта в День Независимости Украины : Восточный Вариант 09:46
- Репетиция парада 22 августа в Киеве: какие улицы перекроют. Карта : Obozrevatel 09:16
- Сегодня состоится финальная репетиция парада войск ко Дню независимости. Где перекроют движение : Новости Киева 08:54
- 22 августа 2021, воскресенье, 08:42 Карта Сегодня состоится финальная репетиция парада войск ко Дню независимости. Где перекроют движение : Українські Новини 08:46
- В воскресенье в центре Киева пройдет финальная репетиция военного парада: движение транспорта будет ограничено, - КГГА : Цензор.Нет 08:32
- В Киеве снова пройдет репетиция военного парада: какие улицы перекроют : 112.ua 08:30
- Финальная репетиция военного парада в Киеве: перекроют улицы, изменят движение общественного транспорта : DailyUA 08:25
- Финальная репетиция военного парада в Киеве: перекроют улицы, изменят движение общественного транспорта : Українські національні новини 07:47
- 04:29 22.08.2021 В воскресенье в центре Киева пройдет последняя репетиция парада войск, будет ограничено движение транспорта : Интерфакс-Україна 07:15
- У Зеленского назвали смысл парада в День Независимости и потраченную сумму : Антикор.com.ua 01:11
- 23 и 24 августа в Киеве изменят маршруты общественного транспорта : MY.UA 00:16