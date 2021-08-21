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Фокус: Украина

18:48, Сегодня У Зеленского объяснили необходимость парада на День Независимости: есть много аспектов

18:48, Сегодня У Зеленского объяснили необходимость парада на День Независимости: есть много аспектов (37)

Україна24 2021.08.21 19:16
Нардеп от "Слуги народа" также оценил расходы на празднование Павел Заяц Военный парад к 30-летию Независимости Украины нужен, чтобы продемонстрировать моральную поддержку бойцам Вооруженных сил Украины. Также он будет символизировать достижения Украины за годы независимости. Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа", представитель президента Владимира
КИЕВ, ПАРАД, РЕПЕТИЦИЯ, ТРАНСПОРТ, ТРОЛЛЕЙБУС, КРЕЩАТИК, Шевченко, Киев, Украина, Волгоград, Чернигов, Минск
2021.08.22 (37)

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