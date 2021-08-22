Итоги 21 августа: Санкции против Шария и патриарх Варфоломей в Киеве (85)

Bigmir)net Новости 2021.08.22 10:10

В Киев начали прибывать участники Крымской платформы, Вселенский патриарх Варфоломей провел мероприятия в столице, а президент ввел санкции СНБО. Мы собрали главные новости за прошедшие сутки. Сегодня, 09:42 Иван Кузенко Патриарх Варфоломей / facebook Зеленский ввел санкции против ряда лиц Владимир Зеленский подписал решение СНБО, вводящее ограничения против блогера Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий и тещи Аллы Бондаренко.

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