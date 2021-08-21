В РФ начнутся испытания вакцины с белками нескольких штаммов COVID-19 (17)

Микола.net 2021.08.22 02:04

Авг 22, 2021 Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в 2022 году учреждение может начать клинические исследования вакцины, которая будет содержать белки нескольких штаммов коронавируса. "Не исключено, что в начале следующего года она (вакцина - Ред.) перейдет на первую стадию клинических испытаний", - цитирует агентство ТАСС ученого 22 августа. Гинцбург пояснил, что препарат будет содержать три, четыре или пять

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