В Афганистане еще остались украинцы - ОПУ (124)

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- Глава МИД Украины рассказал, кого эвакуировали из Афганистана : АналитикаUA.net 21:07
- Военные сообщили подробности эвакуации украинцев из Афганистана (фото) [ Редактировать ] : Резонанс.info 20:28
- Беженка родила в самолете ВВС США во время эвакуации из Афганистана : ПрессОрг24 19:42
- Кулеба рассказал, кого удалось эвакуировать из Афганистана : ASPInews 19:31
- Беженка родила в самолете ВВС США во время эвакуации из Афганистана : DailyUA 19:24
- В Киеве приземлился самолёт с эвакуированными из Кабула афганцами и украинцами : Лига Информ 19:06
- Чесне талібське: з чим залишають американці Афганістан : Цензор.Нет 19:02
- Эвакуированных из Афганистана украинцев встретили в Борисполе (фото) : Измаил вечерний 18:46
- Честное талибское: с чем оставляют американцы Афганистан : Цензор.Нет 18:32
- Беженка родила в самолете ВВС США во время эвакуации из Афганистана : Українські національні новини 18:32
- Вашингтон попросил Киев помочь с эвакуацией из Афганистана : NewsSky.com.ua 18:09
- Беженка из Афганистана родила на борту эвакуационного самолета : MY.UA 18:01
- Кулеба развенчал фейк о "брошенных украинцах" на военной базе в Афганистане : Хвиля 17:37
- Уроженца Болграда эвакуировали домой из Афганистана : Топор 17:13
- Уроженца Болграда эвакуировали домой из Афганистана : Одесский Наблюдатель 17:05
- Эвакуация из Афганистана: беженка родила ребенка в самолете ВВС США во время рейса из Кабула : Новое Время 17:01
- Эвакуацию украинцев из Афганистана организовала украинская военная разведка : 2000.ua 17:00
- Два самолета забрали не всех: в Афганистане остаются еще более 100 украинцев : ТСН.ua 16:32
- Украина эвакуировала из Афганистана более 160 человек - Зеленский : MY.UA 16:16
- США попросили Украину помочь с эвакуацией граждан из Афганистана : DsNews 16:04
- Украина эвакуировала из Афганистана более 160 человек - Зеленский : Укринформ 16:02
- В аэропорту Афганистана в результате давки и стрельбы погибли семеро гражданских : 5 Канал 16:01
- Афганская женщина родила в самолете ВВС США во время рейса из Кабула : Вести.ua 15:46
- Эвакуация из Афганистана: во время рейса из Кабула в самолете ВВС США родился ребенок : Бабель 15:45
- В Киеве приземлился самолет из Афганистана: подробности эвакуации : Hronika.info 15:41
- США попросили Украину помочь с эвакуацией из Афганистана : НикВести 15:10
- 22.08.2021 14:55 Беженка из Афганистана родила на борту эвакуационного самолета : MIGnews.com.ua 15:09
- Сегодня 13:46 Самолёт ВСУ вывез из Афганистана 31 гражданина Украины и 52 иностранцев : Таймер Одесса 14:45
- 22-Aug-2021 13:24 В Афганистане остались более 100 украинцев, их эвакуируют в ближайшее время - Ермак : Южная правда 14:23
- При координации Владимира Зеленского из Афганистана эвакуировали более 80 человек, в том числе 31 украинца : Vector News 14:17
- Летчики от Запорожской области прибыли из Афганистана (ВИДЕО) : Акцент.zp.ua 14:10
- 22 августа, 13:44 "Такого мы не видели даже в боевиках": в Киеве сел самолет из Афганистана : Думская.net 14:04
- В Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана : FinOboz 13:34
- В Киев самолетом эвакуировали 83 человека из Афганистана : Днепр Час 13:29
- Самолет с украинцами из Афганистана приземлился в Киеве : Newzz.in.ua 13:09
- В Киеве приземився самолет из Афганистана с эвакуированными украинцами и иностранцами : 34 телеканал Дніпро 13:04
- Там оружия на $83 миллиарда. Трамп пугает американцев возвращением России в Афганистан после вывода войск США : Kherson.life 12:57
- Самолёт с эвакуированными из Афганистана приземлился в Украине : Izmail.es 12:54
- Стало известно, сколько еще украинцев находятся в Афганистане : NewsOne 12:40
- В Киеве сел самолет с эвакуированными из Афганистана : Front News International 12:40
- В Киев прилетел самолет с эвакуированными из Афганистана : From-UA.com 12:36
- Украинка рассказала об эвакуации из Афганистана : Obozrevatel 12:31
- Украина эвакуировала из Афганистана 83 человека : Газета День 12:27
- Кулеба рассказал, кого эвакуировали из Афганистана : Власти.нет 12:17
- Из Афганистана прибыл самолет с теми украинском, которых российская пропаганда называла "брошенными" : OstanniPodii.com 12:16