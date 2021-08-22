Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca (102)

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- 20:00 22/08/2021 Австрия передала Украине 500 тысяч доз AstraZeneca : ГолосUA 20:06
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- Украина получит полмиллиона доз вакцины AstraZeneca от Австрии : Новости N 19:11
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- Медики 8 дней боролись за жизнь: во Львовской области от штамма "Дельта" умер молодой мужчина : Подробности.ua 18:41
- Какими вакцинами жителей Запорожской области прививают от COVID-19 : SkyNewsZP 18:37
- Во Львовской области умер 36-летний мужчина, заболевший штаммом коронавируса "Дельта" : Экономика от Пророка 18:33
- Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca : РИА Мелитополь 18:28
- Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины против коронавируса AstraZeneca : Перший Незалежний 18:18
- Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca : Власти.нет 18:17
- Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca : NewsMir.info 18:09
- Австрия обеспечит Украину полумиллионом вакцин : Еспресо TV 18:04
- 17:10, СегодняШтамм "Дельта" : в Покровске появились случаи : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 18:02
- Украина получит полмиллиона доз вакцины AstraZeneca от Австрии : 24 канал 18:00
- В Украине полностью привились от коронавируса три миллиона людей : Kiev24.com 17:49
- Австрия подарила Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca : Бабель 17:45
- Австрия подарит Украине сотни тысяч доз вакцин : Соцпортал 17:38
- Австрия передала Украине 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca : Iнше ТВ 17:37
- 22-Aug-2021 16:14 В Николаевской области за сутки вакцинировали почти 1,5 тысячи человек : Южная правда 17:23
- Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca : Вести.ua 17:16
- Украина получит от Австрии пол миллиона доз вакцины AstraZeneca : DsNews 17:04
- Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca : Сумські Дебати 17:03
- Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca : Ukr-Today.com 16:50
- Украина получила еще 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca : Измаил вечерний 16:46
- В Украине за сутки COVID-прививки получили более 66 тысяч человек : Новости Ю 16:26
- Глава ВОЗ назвал несправедливое распределение вакцин от COVID-19 "позором для человечества" : Комета-Кропивницкий 16:22
- Коронавирус, итоги недели. ЕС признал украинские COVID-сертификаты и новые правила въезда для иностранцев : Сегодня.ua 16:16
- Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca : КП в Украине 16:15
- Австрия перед Днем Независимости подарит Украине 500 тыс. доз COVID-вакцины : NewsOne 16:10
- Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca : Bigmir)net Новости 16:10
- Австрия подарит Украине 500 тысяч доз вакцин : Аргументы и Факты Украина 16:09
- Австрия бесплатно передает Украине 500 тыс. доз AstraZeneca : ТСН.ua 15:47
- 22 августа 2021 15:00 Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca : thePage 15:45
- Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca : Бабель 15:45
- Австрия подарит Украине 500 тысяч доз вакцин : MY.UA 15:31
- В Николаевской области за сутки привили почти 1,5 тысячи человек: какие вакцины использовались : Барометр Южноукраинска 15:13
- Страна ЕС подарит Украине полмиллиона доз AstraZeneca: подробности : Слово і Діло 15:13
- Австрия подарит Украине полмиллиона доз вакцины AstraZeneca : Українська правда 14:41