Сегодня начинает работу офис "Крымской платформы" (10)

NewsWeek 2021.08.22 06:07
КИЕВ. 20 августа. NW. Сегодня в Украине начнет свою офис Крымской платформы
накануне саммита "Крымская платформа". Об этом заявил заместитель
руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время брифинга, передает
корреспондент NW.
Цитата
"Еще одно важное событие в контексте саммита "Крымской платформы": сегодня
начнет работу офис Крымской платформы, который создан для того, чтобы
продолжить ту деятельность, которую президенты, лидеры и другие высокие
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