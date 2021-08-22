Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Сегодня начинает работу офис "Крымской платформы" (10)

NewsWeek 2021.08.22 06:07
КИЕВ. 20 августа. NW. Сегодня в Украине начнет свою офис Крымской платформы накануне саммита "Крымская платформа". Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время брифинга, передает корреспондент NW. Цитата "Еще одно важное событие в контексте саммита "Крымской платформы": сегодня начнет работу офис Крымской платформы, который создан для того, чтобы продолжить ту деятельность, которую президенты, лидеры и другие высокие
ПЛАТФОРМА, КРЫМСКАЯ, САММИТ, ПРИМЕТА, УЧАСТНИК, ИРАКЛИЙ, Гарибашвили, Шмыгаль, Данилов, Крым, Украина, Киев, Грузия, Ирак, Львов, Россия
2021.08.22 (10)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021