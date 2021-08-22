Сегодня начинает работу офис "Крымской платформы" (10)

NewsWeek 2021.08.22 06:07

КИЕВ. 20 августа. NW. Сегодня в Украине начнет свою офис Крымской платформы накануне саммита "Крымская платформа". Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква во время брифинга, передает корреспондент NW. Цитата "Еще одно важное событие в контексте саммита "Крымской платформы": сегодня начнет работу офис Крымской платформы, который создан для того, чтобы продолжить ту деятельность, которую президенты, лидеры и другие высокие

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