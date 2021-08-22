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За сутки российско-оккупационные войска три раза нарушили перемирие на Донбассе: потерь у ВСУ нет

За сутки российско-оккупационные войска три раза нарушили перемирие на Донбассе: потерь у ВСУ нет (44)

62.ua 2021.08.22 11:06
Ольга Романова редактор За прошедшие сутки, 21 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. В направлении Водяного, что возле Донецка, враг применял минометы 120-го калибра, сообщает пресс-центр ООС. Вблизи Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов. Неподалеку от Новолуганского противник обстреливал наши позиции из
МИНОМЕТ, ГРАНАТОМЕТ, ОГОНЬ, КАЛИБР, ДОНБАСС, НАЕМНИК, Украина, Россия, Донецк, Луганск
2021.08.22 (44)

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