За сутки российско-оккупационные войска три раза нарушили перемирие на Донбассе: потерь у ВСУ нет (44)

2021.08.22 (44)2021.08.21 (32) →
- Российские боевики на Донбассе три раза нарушили режим "тишины" : GuildHall 12:36
- За сутки в зоне ООС три нарушения "тишины" : Газета День 12:27
- 11:59 22/08/2021 Сутки в ООС: 3 обстрела, без потерь : ГолосUA 12:06
- 22 августа, 11:42 За сутки на фронте боевики трижды нарушили режим тишины : Думская.net 12:04
- 11:21, СегодняВ зоне ООС начались вторые сутки без единого обстрела : 06239.com.ua Покровск и Мирноград 12:02
- За сутки войска РФ трижды нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов : Kramatorsk.info 11:52
- На Донбассе три нарушения режима прекращения огня за сутки : Кочегарка Горловская 11:51
- За сутки боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе : Комментарии.UA 11:23
- Боевики обстреляли защитников Водяного под Донецком из запрещенных минометов : ZN,UA 11:18
- Террористы "ДНР" атаковали ВСУ под Донецком и Горловкой : Винница Реал 11:12
- Сутки на Донбассе прошли без потерь : НикВести 11:10
- За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три случая нарушения режима тишины : NewsMir.info 11:09
- За сутки российско-оккупационные войска три раза нарушили перемирие на Донбассе: потерь у ВСУ нет : 62.ua 11:06
- В зоне ООС за 21 августа зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня : 34 телеканал Дніпро 11:04
- За сутки российско-оккупационные войска три раза нарушили перемирие на Донбассе: потерь у ВСУ нет : 0642 Луганск 11:02
- ВОЕННЫЕ НОВОСТИ: сводные данные ООС - 22 августа 2021 : ІАЦ Національної безпеки України 10:59
- Открыли огонь из гранатометов. Боевики снова стреляют на Донбассе : Гуру.ua 10:40
- На Донбассе боевики раз обстреляли позиции ООС, обошлось без потерь : ТСН.ua 10:32
- В течение субботы в районе ООС оккупанты трижды нарушали "тишину" : RegioNews 10:12
- За сутки войска РФ трижды нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов : Антикор.com.ua 10:11
- За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три случая нарушения режима тишины : Новости Донбасса 10:10
- Война в Украине: три нарушения режима прекращения огня, потерь нет : Харків Тimes 09:46
- На Донбассе боевики трижды обстреливали позиции ВСУ - штаб ООС : Слово і Діло 09:43
- Оккупанты изрешетили пулями украинские позиции : Gazeta.ua 09:36
- 08:36 22 Авг 2021 Сутки в ООС: боевики трижды открывали огонь по украинским позициям : Рубрика 09:32
- ООС: боевики 3 раза нарушали "режим тишины" : DailyUA 09:25
- Сутки на Донбассе: 3 нарушения "режима тишины" : Вести.ua 09:16
- На Донбассе оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня - штаб ООС : ОстроВ 09:11
- Оккупанты 21 августа трижды нарушали режим тишины на Донбассе - штаб ООС : Гордон 09:06
- 22.08.2021 08:47 НВФ на Донбассе продолжают обстреливать позиции украинских военнослужащих. Названы места обстрелов : ДонПресс 09:04
- За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе : ДнепрCity.net 09:03
- 08:45 22.08.2021 За минувшие сутки российские наемники трижды нарушили режим тишины на Донбассе : Интерфакс-Україна 09:00
- Сутки в ООС: Боевики трижды нарушили "режим тишины" : 112.ua 09:00
- За сутки войска РФ трижды нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов : Вечерние Вести 08:59
- Открыли огонь из гранатометов. Боевики снова стреляют на Донбассе : Сегодня.ua 08:46
- Боевики трижды нарушили "тишину" на Донбассе: обошлось без потерь : DsNews 08:34
- За сутки войска РФ трижды нарушили перемирие, обстреливая украинские позиции из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов : Цензор.Нет 08:32
- ООС: боевики 3 раза нарушали "режим тишины" : Українські національні новини 08:32
- Оккупанты трижды срывали "тишину" в зоне ООС : Укринформ 08:32
- Наемники России обстреляли ВСУ из минометов и противотанковых гранатометов - штаб ООС : Obozrevatel 08:31
- 22 августа 2021, 08:00 В ООС на Донбассе НВФ 3 раза нарушили режим "тишины" : Восточный Вариант 08:16
- Сутки на Донбассе: 3 обстрела, потерь с нашей стороны нет : Iнше ТВ 08:07
- ООС: Оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ из минометов и гранатометов. Потерь нет : Главное 08:06
- На Донбассе два нарушения прекращения огня : АналитикаUA.net 06:07